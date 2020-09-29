Леонид БУРЯК: «Динамо как никогда близко к выходу в групповой этап ЛЧ»

Специалист поделился ожиданиями от ответного поединка киевлян с бельгийским «Гентом»

  • 29.09.2020 10:21
  • 385 просмотров
  • 1 комментарий
Леонид БУРЯК: «Динамо как никогда близко к выходу в групповой этап ЛЧ»
© ФК Динамо Киев. Леонид Буряк

Бывший игрок и тренер «Динамо» Леонид Буряк поделился своими ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Гента».

- Какие впечатления оставила первая игра «Динамо» с «Гентом»?
- Положительные. Думаю, что «Динамо» как никогда близко к выходу в групповой этап Лиги чемпионов.

- Получилось два разных тайма — это главная проблема на данный момент?
- Можно цитировать слова президента «Динамо» Игоря Суркиса. Кроме того, что есть какие-то результаты, нужно улучшать качество игры и все делать для этого. В футболе не всегда бывает так, как ты хочешь. Бывает хорошая игра, но нет результата, и наоборот. Пусть сохранится пыл динамовцев, но нужно улучшать качество игры. В Лиге чемпионов серьезные соперники, требуется особое отношение. Впереди еще есть матчи и можно будет набрать кондиции.

- По игре динамовцы могли забить больше?
- Да. «Динамо» играло с преимуществом, особенно во втором тайме, когда удалили игрока «Гента».

- Какие ожидания от ответного матча?
- Уже можно играть по результату. Во второй игре главное, чтобы команда победила и вышла в групповой этап. Есть тренерская стратегия, тактика. Не должно быть недооценки соперника. Нужно подойти к этой игре серьезно.

- Мирча Луческу на первую игру решил не менять победный состав матча против АЗ. Ожидаете ли вы такой же состав на второй поединок с «Гентом»?
- Понемногу тот лазарет, который был, сокращается. У Луческу в распоряжении около 16-17 футболистов. Думаю, тренеры разберутся с этим.

- Все чаще дает о себе знать Супряга. На данный момент это лучший центрфорвард «Динамо»?
- Сейчас нужно понемногу это закреплять, он не может играть фрагментарно. Владислав должен держать оборону соперника в напряжении, все для этого у него есть: и скорость, и голевое чутье. Но он с каждой игрой должен становиться все сильнее и сильнее.

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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 29.09.2020 10:26
    +1
    Швейцарский футбол уже не на подъёме?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 29.09.2020 10:26
    +1
    Швейцарский футбол уже не на подъёме?
    Ссылка
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