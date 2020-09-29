Леонид БУРЯК: «Динамо как никогда близко к выходу в групповой этап ЛЧ»

Бывший игрок и тренер «Динамо» Леонид Буряк поделился своими ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Гента».

- Какие впечатления оставила первая игра «Динамо» с «Гентом»?

- Положительные. Думаю, что «Динамо» как никогда близко к выходу в групповой этап Лиги чемпионов.

- Получилось два разных тайма — это главная проблема на данный момент?

- Можно цитировать слова президента «Динамо» Игоря Суркиса. Кроме того, что есть какие-то результаты, нужно улучшать качество игры и все делать для этого. В футболе не всегда бывает так, как ты хочешь. Бывает хорошая игра, но нет результата, и наоборот. Пусть сохранится пыл динамовцев, но нужно улучшать качество игры. В Лиге чемпионов серьезные соперники, требуется особое отношение. Впереди еще есть матчи и можно будет набрать кондиции.

- По игре динамовцы могли забить больше?

- Да. «Динамо» играло с преимуществом, особенно во втором тайме, когда удалили игрока «Гента».

- Какие ожидания от ответного матча?

- Уже можно играть по результату. Во второй игре главное, чтобы команда победила и вышла в групповой этап. Есть тренерская стратегия, тактика. Не должно быть недооценки соперника. Нужно подойти к этой игре серьезно.

- Мирча Луческу на первую игру решил не менять победный состав матча против АЗ. Ожидаете ли вы такой же состав на второй поединок с «Гентом»?

- Понемногу тот лазарет, который был, сокращается. У Луческу в распоряжении около 16-17 футболистов. Думаю, тренеры разберутся с этим.

- Все чаще дает о себе знать Супряга. На данный момент это лучший центрфорвард «Динамо»?

- Сейчас нужно понемногу это закреплять, он не может играть фрагментарно. Владислав должен держать оборону соперника в напряжении, все для этого у него есть: и скорость, и голевое чутье. Но он с каждой игрой должен становиться все сильнее и сильнее.