Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Интересное совпадение с игроками Барселоны»

23-летний украинский защитник «Андерлехта» Богдан Михайличенко объяснил, почему он еще не играет в «Барселоне».

- Вы знаете, что вас связывает с Хорди Альбой, Антуаном Гризманном и Рональдом Куманом (а также Роналдиньо)?

- Они родились в один день со мной. Как-то в интернете наткнулся, когда решил узнать, кто еще родился 21 марта.

- Как вы еще не в «Барселоне»?

- Если бы селекция «Барселоны» работала по такому принципу, думаю, там много кто играл бы (улыбается). Но совпадение действительно интересное.