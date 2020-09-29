Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Интересное совпадение с игроками Барселоны»

Украинский футболист родился того же числа, что и ряд футболистов каталонского клуба

  • 29.09.2020 10:04
  • 1245 просмотров
  • 2 комментария
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Интересное совпадение с игроками Барселоны»
© ФК Андерлехт. Богдан Михайличенко (справа)

23-летний украинский защитник «Андерлехта» Богдан Михайличенко объяснил, почему он еще не играет в «Барселоне».

- Вы знаете, что вас связывает с Хорди Альбой, Антуаном Гризманном и Рональдом Куманом (а также Роналдиньо)?
- Они родились в один день со мной. Как-то в интернете наткнулся, когда решил узнать, кто еще родился 21 марта.

- Как вы еще не в «Барселоне»?
- Если бы селекция «Барселоны» работала по такому принципу, думаю, там много кто играл бы (улыбается). Но совпадение действительно интересное.

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(5 голосов)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 29.09.2020 10:19
    +1
    У тебе ще все попереду. Найшвидше до барселони потрапили Роналдіньйо та Альба - їм якраз по 23 роки було. Так що працюй, старайся, не філонь - "Барса" тебе чекає!!!
    Ссылка
    Сергей Долина
    online
      Сергей Долина, 29.09.2020 10:10
    0
    Давай Миха! Играй так что бы на тебя обратила внимания Барселона.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 29.09.2020 10:19
    +1
    У тебе ще все попереду. Найшвидше до барселони потрапили Роналдіньйо та Альба - їм якраз по 23 роки було. Так що працюй, старайся, не філонь - "Барса" тебе чекає!!!
    Ссылка
    Сергей Долина
    online
      Сергей Долина, 29.09.2020 10:10
    0
    Давай Миха! Играй так что бы на тебя обратила внимания Барселона.
    Ссылка
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