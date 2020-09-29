Владимир ШАРАН: «Гордиенко и Безбородько не смогут сыграть против Ингульца»

Наставник «Александрии» – о кадровой ситуации накануне старта в Кубке Украины

  • 29.09.2020 09:44
  • 202 просмотра
  • 0 комментариев
Владимир ШАРАН: «Гордиенко и Безбородько не смогут сыграть против Ингульца»
© ФК Александрия. Владимир Шаран

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран рассказал о кадровой ситуации накануне матча 1/16 финала Кубка Украины против «Ингульца».

«Гордиенко сделал МРТ, завтра (29 сентября - прим.) дадут ответ. Но он не сможет сыграть. Безбородько утром попробовал пробежаться, у него тоже болит. Они вдвоем не смогут сыграть. Еще Шастал и Бухал продолжают восстанавливаться», - сказал Шаран.

Матч «Александрия» – «Ингулец» состоится в среду, 30 сентября.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности