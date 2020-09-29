Владимир ШАРАН: «Гордиенко и Безбородько не смогут сыграть против Ингульца»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран рассказал о кадровой ситуации накануне матча 1/16 финала Кубка Украины против «Ингульца».

«Гордиенко сделал МРТ, завтра (29 сентября - прим.) дадут ответ. Но он не сможет сыграть. Безбородько утром попробовал пробежаться, у него тоже болит. Они вдвоем не смогут сыграть. Еще Шастал и Бухал продолжают восстанавливаться», - сказал Шаран.

Матч «Александрия» – «Ингулец» состоится в среду, 30 сентября.