Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Мог вернуться в Динамо. Клубы не договорились»

23-летний украинский защитник «Андерлехта» Богдан Михайличенко рассказал, почему решил продолжить карьеру в бельгийском клубе.
- Какие у вас еще были варианты продолжения карьеры, кроме «Андерлехта»?
- Виктор Скрипник говорил об интересе «Вердера». Убеждал, что устроит в «Вердер», лишь бы я остался в «Заре». Но официальной бумаги от «Вердера» не было. А вот хорошее предложение от «Андерлехта» поступило, и от такого нельзя отказываться, если хочешь поиграть в Европе. Был вариант с «Рейнджерсом», но «Андерлехт» оказался настойчивее.
- Вы действительно отказали «Шахтеру» из-за принципиальности отношений с «Динамо»?
- По поводу «Шахтера» тоже ходили слухи, но без конкретики.
- А так подумали бы?
- Не знаю. У меня был вариант и в киевское «Динамо» вернуться.
- И..? Не захотели?
- Клубы не договорились. «Динамо» переговорило с «Зарей», но что-то не сложилось.
Михайличенко перешел из «Зари» в «Андерлехт» в начале августа.
Источник — Facebook
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.