ЦЫГАНЫК: «Игроки Днепра-1 пока не понимают, чего от них хочет Йовичевич»

Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал о своем видении ситуации в СК «Днепр-1»:

«Йовичевич подписал полноценный контракт, и команда уже успела сыграть на выезде с «Александрией». От команды Шарана получили четыре мяча, пытаясь играть в тот футбол, который хочет Йовичевич. А хочет он играть по схеме 4–1–4–1, хотя на данном этапе футболисты не полностью понимают, что от них требуется. Но, в общем, хорватский специалист настроен оптимистично.

Тренер хочет усиления в центр поля, потому что Батагов слишком молод, а Ди Франко за последние годы забил лишь один мяч. Ищут также вингеров (инвертированных), поэтому вероятно, Йовичевич рекомендовать руководству «Днепра-1» кого-то из своих земляков. Он знает молодежь в Хорватии, потому что работал с U-19 и U-21 в «Динамо» Загреб.

Кроме балканцев, возможно усиление еще и украинцами. Заинтересованы днепряне в услугах игроков «Шахтера» Пихаленка и Вакулы. До 5 октября узнаем об усилении точно.

Сейчас у команды будет матч Кубка Украины с «Горняком-Спорт», а затем матч чемпионата с «Ворсклой» и двухнедельная пауза, когда Йовичевич сможет лучше подготовить команду».