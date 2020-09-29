Он ошибался в Киеве. Ливерпуль снова отправил вратаря Кариуса в аренду

Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус стал игроком команды «Унион Берлин», выступающей в немецкой Бундеслиге.
27-летний немецкий голкипер перешел на правах аренды до конца текущего сезона. За «Унион Берлин» он будет выступать под 20-м номером.
Минувший сезон Кариус играл в аренде за турецкий «Бешикташ». Вратарь провел 32 матча, пропустив 46 голов.
Кариус был антигероем финала Лиги чемпионов 2017/18 в Киеве, когда «Ливерпуль» из-за его ошибок проиграл «Реалу».
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Источник — ФК Унион
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