Он ошибался в Киеве. Ливерпуль снова отправил вратаря Кариуса в аренду

27-летний немецкий голкипер будет выступать за «Унион Берлин» в Бундеслиге

  • 29.09.2020 00:23
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Он ошибался в Киеве. Ливерпуль снова отправил вратаря Кариуса в аренду
© ФК Унион Берлин. Лорис Кариус

Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус стал игроком команды «Унион Берлин», выступающей в немецкой Бундеслиге.

27-летний немецкий голкипер перешел на правах аренды до конца текущего сезона. За «Унион Берлин» он будет выступать под 20-м номером.

Минувший сезон Кариус играл в аренде за турецкий «Бешикташ». Вратарь провел 32 матча, пропустив 46 голов.

Кариус был антигероем финала Лиги чемпионов 2017/18 в Киеве, когда «Ливерпуль» из-за его ошибок проиграл «Реалу».

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Источник — ФК Унион

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