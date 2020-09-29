Первая лига. Черноморец и Металлист 1925 держат дистанцию

После четвертого тура в чемпионате Первой лиги остались всего два единоличных лидера. «Черноморец» и «Металлист 1925» набрали по 10 очков и возглавляют таблицу. Харьковчане в своем поединке сумели на выезде переиграть «Кристалл». Несмотря на заражение пяти игроков коронавирусом, херсонскому клубу в ПФЛ не пошли навстречу и заставили играть. Разозленные хозяева дали харьковчанам бой, даже в счете вели битый час, но сработала замена Кривенцова: победный гол на свой счет записал новичок «Металлиста 1925» Антон Калайтан.

«Черноморец», в свою очередь, на своем поле встретился со страшно амбициозным «Вересом» и обыграл его благодаря победному голу защитника Мартыненко, который совсем недавно присоединился к команде. И это первая сухая победа «моряков» в сезоне.

А вот еще один экс-лидер «Альянс» свой поединок проиграл. Первое поражение в сезоне случилось во встрече с «Агробизнесом», который в этом сезоне уже ставит конкретную задачу: попасть в Премьер-лигу.

Свое первое очко в чемпионате набрало «Прикарпатье». Команда в выездном поединке (в Киеве) сумела не проиграть житомирскому «Полесью». Встреча завершилась миром, но с тремя удалениями на две команды.

«Горняк-Спорт» несколько неожиданно для многих теперь замыкает лидирующую тройку. Команда Игоря Жабченко на выезде разгромила «ВПК-Агро». И это самая убедительная победа в туре.

Также свою вторую победу во главе «Кремня» добыл Александр Головко. Гол экс-динамовца Сорокина принес победу над валящейся «Оболонью».

А вторая ничья в туре была зафиксирована в матче «Нивы» и «Авангарда». Винничане в этом сезоне пока самая миролюбивая команда: у них три матча и три ничьи со счетом 1:1.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО

Первая лига

26 сентября, суббота

«Кристалл» — «Металлист 1925» — 1:2

Голы: Гливый, 4 — Дерек, 67, Калайтан, 77.

«Черноморец» — «Верес» — 1:0

Гол: Мартыненко, 48.

«Агробизнес» — «Альянс» — 2:1

Гол: Петров, 41, Курило, 85 — Зубков, 70.

«Полесье» — «Прикарпатье» — 1:1

Голы: Понедельник, 52 — Барчук, 37.

Удаления: Брынько, 39 — Француз, 34, Дербах, 57.

«ВПК-Агро» — «Горняк-Спорт» — 0:3

Голы: Батюшин, 35 пенальти, Мурза, 82, Твердохлеб, 81.

«Кремень» — «Оболонь» — 1:0

Гол: Сорокин, 5.

«Нива» — «Авангард» — 1:1

Голы: Волохатый, 7 — Сеницкий, 30.

Турнирная таблица Первой лиги