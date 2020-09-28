Потерял рычаги управления. Клуб Первой лиги отправил тренера в отставку

Эдуард Хавров покинул пост главного тренера херсонского «Кристалла»

  • 28.09.2020 23:59
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Потерял рычаги управления. Клуб Первой лиги отправил тренера в отставку
© ФК Кристалл Херсон. Эдуард Хавров

Главный тренер херсонского «Кристалла» Эдуард Хавров после матча 4-го тура Первой лиги с «Металлистом 1925» (1:2) написал заявление об увольнении. Руководство клуба приняло отставку коуча.

Директор МФК «Кристалл» Сергей Шевцов, который сейчас находится на домашней обсервации за обнаружения COVID-19, в телефонном режиме рассказал детали освобождения Эдуарда Хаврова:

«Эдуард Анатольевич написал заявление об увольнении – это было рискованное решение для меня, но я принял его. По моему мнению, есть ряд проблем, утраченные рычаги управления командой. Сейчас мы уже начали поиски нового главного тренера».

Эдуард Хавров возглавил «Кристалл» в июле 2019 года. В прошлом сезоне херсонцы заняли второе место в группе B Второй лиги, что позволило «Кристаллу» повыситься в классе. В нынешнем сезоне Первой лиги команда проиграла все 4 матча и занимает последнее 16-е место.

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Источник — ФК Кристалл Херсон

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