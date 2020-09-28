Дубль нигерийского гиганта. Генк разошелся миром с Остенде

28 сентября состоялся заключительный матч 7-го тура чемпионата Бельгии.
«Генк» разошелся миром с «Остенде» со счетом 2:2.
Два гола забил Пол Онуачу, нигерийский двухметровый гигант хозяев поля.
Чемпионат Бельгии. 7-й тур
«Генк» – «Остенде» – 2:2
Голы: Онуачу, 9, 52 (пен) – Макгиен, 3, Махтар Гуйе, 83.
Турнирная таблица чемпионата Бельгии
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Источник — Sport.ua
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