ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 сентября

Во вторник, 29 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
22:00. Лига чемпионов. Динамо Киев - Гент 1,94 - 3,60 - 4,20
22:00. Лига чемпионов. Ференцварош - Мольде 2,23 - 3,50 - 3,30
22:00. Лига чемпионов. Омония - Олимпиакос 4,65 - 3,60 - 1,85
20:00. Чемпионат Испании. Реал Сосьедад - Валенсия 1,63 - 4,10 - 5,70
22:30. Чемпионат Испании. Хетафе - Бетис 2,37 - 3,20 - 3,30
ТЕННИС
12:00. Ролан Гаррос. Марта Костюк - Нао Хибино 1,27- 3,80
13:30. Ролан Гаррос. Катерина Козлова - Паула Бадоса 2,44 - 1,56
Виталий Петровский, Sport.ua
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