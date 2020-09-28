ПЛАСТУН: «Было бы здорово вернуться в Киев втроем, но я прилетел один»

Защитник «Гента» Игорь Пластун поделился ожиданиями от ответного матча квалификации ЛЧ против киевского «Динамо», который состоится 29 сентября в Киеве:

– В украинских СМИ писали, что результат в первом матче с «Динамо» сделали украинские игроки. Как на это отреагировали в команде и какие у тебя задачи на завтрашний поединок?

– Прошлый матч – уже история. Конечно, если когда-нибудь про Безуса и Яремчука пытались что-то сказать в команде, это было в шутливой форме. Это футбол, в нем случается все. Много разговаривали с ребятами перед жеребьевкой, что будет здорово вернуться в Киев всем троим, но сейчас я прилетел один. Завтра, если я выйду на поле, отдам все силы, чтобы мы вышли в групповой этап Лиги чемпионов. В последние годы нам не так часто выпадал подобный шанс.

– Почему много фанатов выкрикивали фамилию Косеманса, когда «Гент» ехал в аэропорт?

– Косеманс – это наш вратарь. Не наблюдал, к кому есть фанатская привязанность. Возможно, он им больше всех понравился.

– Поражение от «Динамо» и в последнем матче чемпионата не сказывается на боевом духе вашей команды?

– Любое поражение бьет по самолюбию и уверенности. Это нормальный процесс для игроков. Но более высококлассные футболисты тем и отличаются, что они должны быстрее забыть, что было вчера или позавчера, чтобы концентрироваться на следующей игре. Знаем, что завтра стоит на кону. Поговорили и после матча с «Динамо», и после матча с «Левеном». Все обсудили между собой. Наши мысли только о сегодняшнем дне и о будущем. То, что было в прошлом, мы сегодня пытаемся изменить на тренировках и, в первую очередь, в головах.

– Ты играл против многих высококлассных игроков, таких, как Кавани. Этот опыт поможет тебе в завтрашнем матче?

– Не люблю говорить о прошлом. Любой опыт делает тебя сильнее. Хорошо, что у меня есть европейский багаж, который мне помогает. Но завтра это совсем другая история, амбиции и задачи. Концентрация только на «Динамо». Уверен, что опыт наших игроков будет помогать нам справиться с волнением, которое присутствовало в первые 20–30 минут матча в Генте.

– После поражения от «Левена» фанаты «Гента» начали свистеть, и ты показал какой-то жест. Что он значил?

– После матча с «Левеном» мы понимали, что проиграли. Нам было очень тяжело психологически. Должны были выигрывать, мы были гораздо лучше соперника, но в футболе случается всякое. На эмоциях, когда ты на поле, ты хотел бы, чтобы это понимали болельщики. Фанаты много свистели после той игры, поэтому была небольшая эмоциональная реакция. Своим жестом я попросил их: кто, если не вы, может поддержать нас в сложный момент. Считаю, что в такой тяжелой ситуации нашу команду могут вытащить наши болельщики. В Киеве их не будет, но когда мы вернемся на тот уровень, который должен быть, мы вместе будем разделять радость.