Полесье может сняться с Первой лиги

«Полесье» может сняться с нынешнего розыгрыша Первой лиги. Бюджет клуба составляет 9,6 миллиона гривен: половину (4,8 миллиона) выделяет Житомирский городской совет, половину – областной совет.

Директор «Полесьяя» Владимир Загурский заявил, что областной совет выделил на 3,5 миллиона гривен меньше, чем должен был:

«На матч 16 октября в Сумах с «Альянсом» денег на выезд не будет. Не только на зарплату, но и для всех текущих расходов на функционирование клуба. Кроме 1,3 млн клуб не получил ни копейки.

Когда была акция ультрас «Полесья», то к ним выходил глава области Виталий Бунечко и сказал, что я вам гарантирую, что до конца года клуб будет профинансировано в размере 4,5 миллионов гривен».

После 4 туров «Полесье» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги.