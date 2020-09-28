Полесье может сняться с Первой лиги

У житомирского клуба проблемы с финансированием

  • 28.09.2020 19:26
  • 1119 просмотров
  • 4 комментария
Полесье может сняться с Первой лиги

«Полесье» может сняться с нынешнего розыгрыша Первой лиги. Бюджет клуба составляет 9,6 миллиона гривен: половину (4,8 миллиона) выделяет Житомирский городской совет, половину – областной совет.

Директор «Полесьяя» Владимир Загурский заявил, что областной совет выделил на 3,5 миллиона гривен меньше, чем должен был:

«На матч 16 октября в Сумах с «Альянсом» денег на выезд не будет. Не только на зарплату, но и для всех текущих расходов на функционирование клуба. Кроме 1,3 млн клуб не получил ни копейки.

Когда была акция ультрас «Полесья», то к ним выходил глава области Виталий Бунечко и сказал, что я вам гарантирую, что до конца года клуб будет профинансировано в размере 4,5 миллионов гривен».

После 4 туров «Полесье» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги.

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(5 голосов)

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Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 28.09.2020 19:53
    0
    Ви за.їбали. Я вам казав на хєра лізете в Першу лігу, щоб там півкола провести. Нє, кажуть житомиряни, ми після Вереса найбагатша команда Другої ліги. Доп...илися. Ці всі ниви тернопольські, полісся, поділля там різні - ліфтери. Нашкребуть трохи грошей і думають потягнуть Першу лігу, а воно не так тут і було. Тут не їздити по Західній Україні від Житомира до Хмельницького чи Рівного, а треба лупашить по всій неосяжній країні і наїжджати десятки тисяч кілометрів, а це бабло (проживання, пальне) + зарплати більші. Пропоную клуби, які таке творять штрафувати на суми значно більші, а ніж вони заявляли в своєму бюджету. Бо цей позор ніколи не припиниться. Вони забрали місце там четвертої чи останньої Першої, зараз знімуться на хєр. ЧЕрез два роки знов заявляться трохи грощей назбирають і так по новому
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    Iurii
      Iurii, 28.09.2020 19:51
    0
    Нужно вводить для всех клубов участников внесение страховой суммы залога, в этом случае может быть меньше будет желающих просто повыситься в классе и отыграть лишь несколько туров
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    Діма Кисельов
      Діма Кисельов, 28.09.2020 19:41
    -1
    у нас все як завжди виходять в першу лігу а потом потом "нема грошей ми знімаємось" нащо взагалі тоді було йти в першу лігу без фінансування пішли б шляхом Балкан і лишились в 2 лізі. могли залишитисьсь Металург З. або Черкащина які гроші мали.
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    Олександр Жарчинський
      Олександр Жарчинський, 28.09.2020 19:40
    0
    вибори на носі...зараз з"явиться добрий дядя,дасть лаве...а от після виборів можи бути халепа...
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    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 28.09.2020 19:53
    0
    Ви за.їбали. Я вам казав на хєра лізете в Першу лігу, щоб там півкола провести. Нє, кажуть житомиряни, ми після Вереса найбагатша команда Другої ліги. Доп...илися. Ці всі ниви тернопольські, полісся, поділля там різні - ліфтери. Нашкребуть трохи грошей і думають потягнуть Першу лігу, а воно не так тут і було. Тут не їздити по Західній Україні від Житомира до Хмельницького чи Рівного, а треба лупашить по всій неосяжній країні і наїжджати десятки тисяч кілометрів, а це бабло (проживання, пальне) + зарплати більші. Пропоную клуби, які таке творять штрафувати на суми значно більші, а ніж вони заявляли в своєму бюджету. Бо цей позор ніколи не припиниться. Вони забрали місце там четвертої чи останньої Першої, зараз знімуться на хєр. ЧЕрез два роки знов заявляться трохи грощей назбирають і так по новому
    Ссылка
    Iurii
      Iurii, 28.09.2020 19:51
    0
    Нужно вводить для всех клубов участников внесение страховой суммы залога, в этом случае может быть меньше будет желающих просто повыситься в классе и отыграть лишь несколько туров
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
      Олександр Жарчинський, 28.09.2020 19:40
    0
    вибори на носі...зараз з"явиться добрий дядя,дасть лаве...а от після виборів можи бути халепа...
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