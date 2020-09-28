Опередил Роналду. Месси признан самым продаваемым спортсменом мира

Топ-3 рейтинга замкнул Леброн Джеймс

  • 28.09.2020 18:07
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Опередил Роналду. Месси признан самым продаваемым спортсменом мира
© twitter.com/FCBarcelona

Маркетинговая компания Nielsen составила рейтинг наиболее продаваемых спортсменов 2020 года. Оценивались 5 критериев: влиятельность, достижения, актуальность, резонанс и доход.

Топ-10 рейтинга:

1. Лионель Месси («Барселона», футбол) – 115 баллов

2. Криштиану Роналду («Ювентус», футбол) – 113

3. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс», баскетбол) – 110

4. Виат Кохли (крикет) – 109

5. Бьянка Андрееску (теннис) – 107

6. Неймар (ПСЖ, футбол) – 107

7. Хабиб Нурмагомедов (ММА) – 106

8. Рохит Шарма (крикет) – 103

9. Мохамед Салах («Ливерпуль», футбол) – 103

10. Пауло Дибала («Ювентус», футбол) – 100

С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

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