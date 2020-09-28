Опередил Роналду. Месси признан самым продаваемым спортсменом мира

Маркетинговая компания Nielsen составила рейтинг наиболее продаваемых спортсменов 2020 года. Оценивались 5 критериев: влиятельность, достижения, актуальность, резонанс и доход.
Топ-10 рейтинга:
1. Лионель Месси («Барселона», футбол) – 115 баллов
2. Криштиану Роналду («Ювентус», футбол) – 113
3. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс», баскетбол) – 110
4. Виат Кохли (крикет) – 109
5. Бьянка Андрееску (теннис) – 107
6. Неймар (ПСЖ, футбол) – 107
7. Хабиб Нурмагомедов (ММА) – 106
8. Рохит Шарма (крикет) – 103
9. Мохамед Салах («Ливерпуль», футбол) – 103
10. Пауло Дибала («Ювентус», футбол) – 100
С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.
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