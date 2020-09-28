Луческу рассказал о состоянии Жерсона Родригеша перед матчем с Гентом

Легионера «Динамо» беспокоит повреждение, которое он получил в сборной Люксембурга

  • 28.09.2020 16:54
  • 3822 просмотра
  • 1 комментарий
Луческу рассказал о состоянии Жерсона Родригеша перед матчем с Гентом
© ФК Динамо. Жерсон Родригеш

Накануне ответного матча с «Гентом» в плей-офф раунде Лиги чемпионов Мирча Луческу рассказал о состоянии травмированных игроков. По словам Луческу, Денис Попов точно не сыграет, поскольку только накануне вернулся в общую группу, а Жерсон Родригеш, пропускавший матч с «Минаем» в чемпионате, может выйти на поле.

«О Попове не может быть речи, поскольку он вчера (в воскресенье, - Прим. Sport.ua) только впервые занимался в общей группе. Родригеш? Он месяц назад получил травму в матче за сборную Люксембурга. Эта травма его иногда беспокоит. Но вчера он тренировался в общей группе. Пока с ним все хорошо.

Про Цитаишвили вы меня спрашиваете уже третий раз. Он часть коллектива. Последнюю игру он играл. Он такой же игрок, как и все остальные», - сказал Луческу на пресс-конференции.

Матч «Динамо» — «Гент» состоится в Киеве во вторник, 29-го сентября, в 22:00.

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 28.09.2020 18:17
    -1
    Да всем плевать на это бревно.
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