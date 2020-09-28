Виталий МИКОЛЕНКО: «Никакой расслабленности не может быть»

21-летний украинский защитник «Динамо» Виталий Миколенко на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от ответного поединка 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов против бельгийского «Гента».

- Точно не будет играть дисквалифицированный Безус, под вопросом Роман Яремчук. Отсутствие этих игроков облегчит или усложнит вам задачу?

- Ничего не могу сказать по поводу Яремчука и Безуса. Мы еще не разбирали игру. Кто будет играть, мы не знаем. Мы будем готовиться не к игрокам, а к команде — «Генту».

- Какие шансы у «Динамо» на выход в групповой этап Лиги чемпионов после победы 2:1 на выезде? И насколько тяжело восстановиться при таком насыщенном графике?

- «Гент» также играл в субботу, как и мы. Шансы — 50 на 50. Учитывая тот фактор, что мы будем играть дома, я думаю, будет все хорошо у нас.

- Фактор победы на выезде со счетом 2:1 не расслабляет? Учитывая, что нас устроит даже поражение 0:1? Как с настроем?

- Я играю три года в первой команде, и мы ни разу не проходили квалификацию. Поэтому расслабления никакого не может быть. Я считаю, что все игроки отбросили ту победу, которую мы добыли в Генте.

Матч «Динамо» — «Гент» состоится в Киеве во вторник, 29-го сентября, в 22:00.