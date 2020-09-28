Вербич получил вызов в сборную Словении

Футболист киевского «Динамо» сможет сыграть против Сан-Марино, Косова и Молдовы

  • 28.09.2020 15:39
  • 807 просмотров
  • 2 комментария
Вербич получил вызов в сборную Словении
© ФК Динамо Киев. Беньямин Вербич

Полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич получил вызов в расположение национальной сборной Словении для подготовки и участия в октябрьских матчах.

7-го октября словенцы в Стожице сыграют товарищеский поединок с Сан-Марино, а затем проведут два выездных матча Лиги наций — 11-го октября против Косова в Приштине и 14-го октября в Кишиневе против Молдовы. Все поединки начнутся в 21:45 по киевскому времени.

На счету Вербича 29 матчей (5 забитых мячей) в футболке национальной команды. Два последних поединка сборной, против Греции (0:0) и Молдовы (1:0) в Лиге наций (словенцы выступают в дивизионе «С»), Беньямин пропустил из-за повреждения.

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Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
    khatskevich_bog
      khatskevich_bog, 28.09.2020 16:34
    0
    bullyUA, 28.09.2020 16:06
    7-го октября словенцы в Стожице сыграют товарищеский поединок с Сан-Марино.
    Лучше пусть сыграют с ПФК Львов.
    Сан-Марино сейчас сильнее
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 28.09.2020 16:06
    +1
    7-го октября словенцы в Стожице сыграют товарищеский поединок с Сан-Марино.
    Лучше пусть сыграют с ПФК Львов.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 28.09.2020 16:06
    +1
    7-го октября словенцы в Стожице сыграют товарищеский поединок с Сан-Марино.
    Лучше пусть сыграют с ПФК Львов.
    Ссылка
    khatskevich_bog
      khatskevich_bog, 28.09.2020 16:34
    0
    bullyUA, 28.09.2020 16:06
    7-го октября словенцы в Стожице сыграют товарищеский поединок с Сан-Марино.
    Лучше пусть сыграют с ПФК Львов.
    Сан-Марино сейчас сильнее
    Ссылка
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