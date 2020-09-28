Вербич получил вызов в сборную Словении

Полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич получил вызов в расположение национальной сборной Словении для подготовки и участия в октябрьских матчах.
7-го октября словенцы в Стожице сыграют товарищеский поединок с Сан-Марино, а затем проведут два выездных матча Лиги наций — 11-го октября против Косова в Приштине и 14-го октября в Кишиневе против Молдовы. Все поединки начнутся в 21:45 по киевскому времени.
На счету Вербича 29 матчей (5 забитых мячей) в футболке национальной команды. Два последних поединка сборной, против Греции (0:0) и Молдовы (1:0) в Лиге наций (словенцы выступают в дивизионе «С»), Беньямин пропустил из-за повреждения.
Источник — ФК Динамо Киев
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Лучше пусть сыграют с ПФК Львов.
Лучше пусть сыграют с ПФК Львов.
Лучше пусть сыграют с ПФК Львов.
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