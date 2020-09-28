Ингулец подпишет воспитанника Спортинга

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко поделился мнением о побывавших на просмотре трех футболистах из-за рубежа.

«В «Ингульце» всегда придерживались правила: если приглашать легионеров, то только тех, которые посильнее уже имеющихся в заявке игроков. Два первых прибывших на просмотр потенциальных новичка не соответствовали нашим требованиям, и они уже уехали домой. А вот третий легионер, думаю, сможет помочь «Ингульцу». Он из Ганы, воспитанник академии португальского «Спортинга», нападающий.

28-го сентября африканец проходит в Киеве медосмотр. Когда все формальности будут соблюдены, тогда и поговорим о нем более обстоятельно», — рассказал Лавриненко.

30-го сентября «Ингулец» в розыгрыше Кубка Украины сыграет с «Александрией».