Ингулец подпишет воспитанника Спортинга

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко поделился мнением о побывавших на просмотре трех футболистах из-за рубежа.
«В «Ингульце» всегда придерживались правила: если приглашать легионеров, то только тех, которые посильнее уже имеющихся в заявке игроков. Два первых прибывших на просмотр потенциальных новичка не соответствовали нашим требованиям, и они уже уехали домой. А вот третий легионер, думаю, сможет помочь «Ингульцу». Он из Ганы, воспитанник академии португальского «Спортинга», нападающий.
28-го сентября африканец проходит в Киеве медосмотр. Когда все формальности будут соблюдены, тогда и поговорим о нем более обстоятельно», — рассказал Лавриненко.
30-го сентября «Ингулец» в розыгрыше Кубка Украины сыграет с «Александрией».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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