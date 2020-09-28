Ингулец подпишет воспитанника Спортинга

Ганский форвард уже проходит медосмотр в Киеве

  • 28.09.2020 15:29
  • 1250 просмотров
  • 1 комментарий
Ингулец подпишет воспитанника Спортинга
© ФК Ингулец

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко поделился мнением о побывавших на просмотре трех футболистах из-за рубежа.

«В «Ингульце» всегда придерживались правила: если приглашать легионеров, то только тех, которые посильнее уже имеющихся в заявке игроков. Два первых прибывших на просмотр потенциальных новичка не соответствовали нашим требованиям, и они уже уехали домой. А вот третий легионер, думаю, сможет помочь «Ингульцу». Он из Ганы, воспитанник академии португальского «Спортинга», нападающий.

28-го сентября африканец проходит в Киеве медосмотр. Когда все формальности будут соблюдены, тогда и поговорим о нем более обстоятельно», — рассказал Лавриненко.

30-го сентября «Ингулец» в розыгрыше Кубка Украины сыграет с «Александрией».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 28.09.2020 15:51
    0
    Судя по всему, это может быть неплохим усилением.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 28.09.2020 15:51
    0
    Судя по всему, это может быть неплохим усилением.
    Ссылка
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