КАРИКАТУРА ДНЯ. Луис Суарес кусается, Диего Коста — пинается

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над словами форварда мадридского «Атлетико» Диего Косты о новичке «матрасников» Луисе Суаресе.

«Диего Коста об игре вместе с Луисом Суаресом: «Это действительно здорово, один из нас кусается, второй — пинается», — прокомментировал Момани свою работу.

Во время поединка ЧМ-2014 против Италии Суарес укусил футболиста соперников Джорджо Кьеллини, за что получил 4 месяца дисквалификации.

В ноябре 2014-го Диего Коста пнул футболиста «Сандерленда» Джона О’Ши во время своих выступлений за «Челси».