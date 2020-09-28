КАРИКАТУРА ДНЯ. Луис Суарес кусается, Диего Коста — пинается

Омар Момани пошутил над форвардами мадридского «Атлетико»

  • 28.09.2020 15:21
  • 1450 просмотров
  • 2 комментария
КАРИКАТУРА ДНЯ. Луис Суарес кусается, Диего Коста — пинается
© ФК Атлетико Мадрид. Луис Суарес (справа)

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над словами форварда мадридского «Атлетико» Диего Косты о новичке «матрасников» Луисе Суаресе.

«Диего Коста об игре вместе с Луисом Суаресом: «Это действительно здорово, один из нас кусается, второй — пинается», — прокомментировал Момани свою работу.

Во время поединка ЧМ-2014 против Италии Суарес укусил футболиста соперников Джорджо Кьеллини, за что получил 4 месяца дисквалификации.

В ноябре 2014-го Диего Коста пнул футболиста «Сандерленда» Джона О’Ши во время своих выступлений за «Челси».

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    alegofich
      alegofich, 28.09.2020 16:28
    +1
    а на фото схоже на Мессі та Рамоса
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 28.09.2020 15:53
    0
    Суарес машина!!!
    Ссылка
    alegofich
      alegofich, 28.09.2020 16:28
    +1
    а на фото схоже на Мессі та Рамоса
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 28.09.2020 15:53
    0
    Суарес машина!!!
    Ссылка
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