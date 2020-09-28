КАРИКАТУРА ДНЯ. Луис Суарес кусается, Диего Коста — пинается

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над словами форварда мадридского «Атлетико» Диего Косты о новичке «матрасников» Луисе Суаресе.
«Диего Коста об игре вместе с Луисом Суаресом: «Это действительно здорово, один из нас кусается, второй — пинается», — прокомментировал Момани свою работу.
Во время поединка ЧМ-2014 против Италии Суарес укусил футболиста соперников Джорджо Кьеллини, за что получил 4 месяца дисквалификации.
В ноябре 2014-го Диего Коста пнул футболиста «Сандерленда» Джона О’Ши во время своих выступлений за «Челси».
Источник — Instagram
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