ВИДЕО. Воспитанник Динамо забил шикарный дебютный гол в Суперлиге Греции

21-летний украинский левый полузащитник Владислав Наумец забил дебютный гол в высшем дивизионе чемпионата Греции.
В перенесенном матче первого тура Суперлиги «Янина», за которую выступает Наумец, сыграла вничью с «Арисом» (2:2). Наумец на 15-й минуте встречи открыл счет, блестяще отправив мяч обводящим ударом в верхнюю девятку.
Напомним, Наумец является воспитанником киевского «Динамо». В «Янину» он перешел в сентябре 2018 года на правах свободного агента и по итогам прошлого сезона поднялся с клубом в элитный дивизион.
Источник — Sport.ua
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