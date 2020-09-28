ВИДЕО. Воспитанник Динамо забил шикарный дебютный гол в Суперлиге Греции

21-летний украинский левый полузащитник Владислав Наумец забил дебютный гол в высшем дивизионе чемпионата Греции.

В перенесенном матче первого тура Суперлиги «Янина», за которую выступает Наумец, сыграла вничью с «Арисом» (2:2). Наумец на 15-й минуте встречи открыл счет, блестяще отправив мяч обводящим ударом в верхнюю девятку.

Напомним, Наумец является воспитанником киевского «Динамо». В «Янину» он перешел в сентябре 2018 года на правах свободного агента и по итогам прошлого сезона поднялся с клубом в элитный дивизион.