Ливерпуль - Арсенал. Прогноз Александра Шовковского

Поединок станет показательным для обеих команд. После победы над «Челси» «Ливерпуль» должен окончательно подтвердить, что готов к защите титула. А вот «Арсеналу» необходимо еще раз доказать верность пути Микеля Артеты. Пока лондонцы демонстрируют невероятный прогресс в игре и результатах. Как может сложиться поединок грандов, анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

«Красные» набрали 6 очков после 2 стартовых туров. Команда на своем поле переиграла «Лидс» 4:3 (Салах-3, ван Дейк), а затем победила «Челси» в Лондоне 2:0 (Мане-2). В прошлом сезоне команда Юргена Клоппа на старте АПЛ не теряла очки в течение 8 туров подряд.

«Ливерпуль» победил в 4 последних поединках чемпионата, забив в них 14 мячей. Отметим и 60-матчевую беспроигрышную серию команды на «Энфилде» в АПЛ (49 побед, 11 ничьих). Правда, не следует забывать, что два предыдущих поражения команда потерпела именно от «Арсенала» (в чемпионате и Суперкубке).

«Канониры» также начали в АПЛ с 2 побед подряд, переиграв «Фулхэм» 3:0 (Ляказетт, Габриэль, Обамеянг) и «Вест Хэм» 2:1 (Ляказетт, Нкетиа). В прошлом сезоне АПЛ «Арсенал» тоже стартовал с 2 побед, но затем команда не смогла выиграть в 3 турах подряд.

В гостевых играх чемпионата у лондонцев посредственные результаты. В последних 19 матчах команда одержала лишь 4 победы (8 ничьих и 7 поражений).

В Кубке английской лиги «Арсенал» уже прошел «Лестер». Команда Артеты победила в гостях 2:0 (Фукс-автогол, Нкетиа). В общем, «Арсенал» уже выиграл 6 матчей подряд во всех турнирах.

«Ливерпуль» - «Арсенал». Прогноз

У хозяев будет заметное преимущество, но голевых шансов будет поровну. Команды точно обменяются голами, но последнее слово скажет «Ливерпуль». Шанс на то, что «Арсенал» продолжит свою победную серию - мизерный. Разве что у команды Клоппа будет действительно очень плохой вечер.