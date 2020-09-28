Татотаке. Динамо – лидер, провал Йовичевича, разговор Скрипника с Геллером

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  • 28.09.2020 14:13
  • 1287 просмотров
  • 4 комментария
Татотаке. Динамо – лидер, провал Йовичевича, разговор Скрипника с Геллером
© ТаТоТаке

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив снова занимаются любимым - анализируют матчи украинских команд в еврокубках и кайфуют от очередного тура УПЛ.

В выпуске также - целая куча уникальных инсайдов (будущее Яремчука, трансферы «Днепра-1», уют в «Заре»), рейтинг потенциальных открытий чемпионата и жесткая критика «Карпат».

00.00 Анонс
02.00 В чем проблема Десны
6.10 Костышин - не Остап Вишня
8.04 Украинским клубам нужна ЛЕ?
8.48 Наши будут в еврокубке для бедных
9.56 Динамо - лидер чемпионата!
10.47. Руководители Миная - невежды
11.52 Чудеса в игре Динамо
13.12 Днепр-1 снова проиграл в футбол
15.45 Инсайд о трансферах Днепра-1
17.42 Мариуполь не выгреб в Полтаве
19.11 Львов - это ужас
20.38 Разговор между Геллером и Скрипником
21.07 Спиваковский разносит Львов
21.40 Уважуха Олимпику
23.00 А судьи что?
24.14 Шахтер тянут те, кому очень надо
25.02 Десна и Колос также играли в УПЛ
26.01 Супряга и Болонья: когда?
27.43 Хит-парад талантов УПЛ
30.46 Инсайдище о Яремчуке
33.28 Сенькив разваливает Карпаты
35.10 Ставочка с коэффициентом 6!
35.46 Прощание
36.11 Бекстейдж

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Источник — ТаТоТаке

(5 голосов)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 28.09.2020 15:11
    -1
    Что они там курят
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    Maks7777
    online
      Maks7777, 28.09.2020 15:08
    -1
    Чуддесса в игре динамоо))ору не могу,что в Европе автобус это чудеса игры))))Вот село 2-0 динамо вот это чудеса футбола)))
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    Maks7777
    online
      Maks7777, 28.09.2020 15:05
    -1
    Олег Тимофеюк, 28.09.2020 14:30
    Динамо – лидер
    Да такого лет пять не было ,пусть после 4х туров порадуются, не только ж им селу проигрывать в решааюющемм матче 2-0!!
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    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 28.09.2020 14:30
    -1
    Динамо – лидер
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