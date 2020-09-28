Татотаке. Динамо – лидер, провал Йовичевича, разговор Скрипника с Геллером

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив снова занимаются любимым - анализируют матчи украинских команд в еврокубках и кайфуют от очередного тура УПЛ.

В выпуске также - целая куча уникальных инсайдов (будущее Яремчука, трансферы «Днепра-1», уют в «Заре»), рейтинг потенциальных открытий чемпионата и жесткая критика «Карпат».

00.00 Анонс

02.00 В чем проблема Десны

6.10 Костышин - не Остап Вишня

8.04 Украинским клубам нужна ЛЕ?

8.48 Наши будут в еврокубке для бедных

9.56 Динамо - лидер чемпионата!

10.47. Руководители Миная - невежды

11.52 Чудеса в игре Динамо

13.12 Днепр-1 снова проиграл в футбол

15.45 Инсайд о трансферах Днепра-1

17.42 Мариуполь не выгреб в Полтаве

19.11 Львов - это ужас

20.38 Разговор между Геллером и Скрипником

21.07 Спиваковский разносит Львов

21.40 Уважуха Олимпику

23.00 А судьи что?

24.14 Шахтер тянут те, кому очень надо

25.02 Десна и Колос также играли в УПЛ

26.01 Супряга и Болонья: когда?

27.43 Хит-парад талантов УПЛ

30.46 Инсайдище о Яремчуке

33.28 Сенькив разваливает Карпаты

35.10 Ставочка с коэффициентом 6!

35.46 Прощание

36.11 Бекстейдж