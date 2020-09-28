ГВАРДИОЛА: «На игроков всем плевать. Для АПЛ и УЕФА главное - бизнес»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола недоволен тем напряженным календарем, который из-за коронавируса будет у команд в сезоне 2020/21.

«Никто об игроках не заботится. Это касается не только «Манчестер Сити», а всех команд. АПЛ, УЕФА и все остальные защищают только свои бизнес интересы. У футболистов была предсезонка две недели, а сейчас они будут 11 месяцев играть каждые 3 дня. У нас три игрока вернулись после сборных с травмами. Они проводят два матча за 4 дня, а ведь футболисты не машины».

«На игроков всем плевать, главное - бизнес. Понимаю, что сейчас сложно всем, не только нам. Сейчас исключительные обстоятельства, всем тяжело - и ресторанам, и театрам, и кино».

«Понимаю, что мы не исключение», - сказал Гвардиола.