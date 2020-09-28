ГВАРДИОЛА: «На игроков всем плевать. Для АПЛ и УЕФА главное - бизнес»

Наставник раскритиковал жесткий календарь

  • 28.09.2020 13:15
  • 1432 просмотра
  • 6 комментариев
ГВАРДИОЛА: «На игроков всем плевать. Для АПЛ и УЕФА главное - бизнес»
© AS

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола недоволен тем напряженным календарем, который из-за коронавируса будет у команд в сезоне 2020/21.

«Никто об игроках не заботится. Это касается не только «Манчестер Сити», а всех команд. АПЛ, УЕФА и все остальные защищают только свои бизнес интересы. У футболистов была предсезонка две недели, а сейчас они будут 11 месяцев играть каждые 3 дня. У нас три игрока вернулись после сборных с травмами. Они проводят два матча за 4 дня, а ведь футболисты не машины».

«На игроков всем плевать, главное - бизнес. Понимаю, что сейчас сложно всем, не только нам. Сейчас исключительные обстоятельства, всем тяжело - и ресторанам, и театрам, и кино».

«Понимаю, что мы не исключение», - сказал Гвардиола.

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Источник — AS

(4 голоса)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 28.09.2020 13:41
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 28.09.2020 13:38
    Дивний чоловік. У тебе у розпорядженні скільки гравців? Так проводь ротацію один матч грають одні, на інший випускай інших. Навіщо 2/3 команди з/п платити за те, що вони просто числяться у складі.
    Недавно он сказал, что у него в распоряжении 13 футболистов.
    https://www.youtube.com/watch?v=CeqAoXnLLrE
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 28.09.2020 13:40
    0
    Как говорят обычно не одна тренировка не заменить офф игр. Так вот больше играйте меньше тренируйтесь!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 28.09.2020 13:38
    0
    Дивний чоловік. У тебе у розпорядженні скільки гравців? Так проводь ротацію один матч грають одні, на інший випускай інших. Навіщо 2/3 команди з/п платити за те, що вони просто числяться у складі.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 28.09.2020 13:34
    0
    Эмоции, эмоции, эмоции.. Думаю, пожалел уже, что сказал. Никто не любит жалующихся и раздраженных.
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
      Vadum Hrynchuk, 28.09.2020 13:23
    +5
    Получая столь мизерную, просто оскорбительную для нормального человека зарплату в размере жалких двухсот-трехсот тысяч фунтов в неделю, работать раз в неделю уже многовато, а дважды - форменное неуважение прав трудящихся, а если еще вспомнить их сексуальную и расовую ориентацию \
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 28.09.2020 13:19
    +6
    Ты бабки огромные за это получаешь.
    Если ты пеп не знал то люди есть работают по 12-14 часов каждый день и очень тяжело а не мячик буцают и фоткаться для соцсетей
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 28.09.2020 13:19
    +6
    Ты бабки огромные за это получаешь.
    Если ты пеп не знал то люди есть работают по 12-14 часов каждый день и очень тяжело а не мячик буцают и фоткаться для соцсетей
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
      Vadum Hrynchuk, 28.09.2020 13:23
    +5
    Получая столь мизерную, просто оскорбительную для нормального человека зарплату в размере жалких двухсот-трехсот тысяч фунтов в неделю, работать раз в неделю уже многовато, а дважды - форменное неуважение прав трудящихся, а если еще вспомнить их сексуальную и расовую ориентацию \
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 28.09.2020 13:41
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 28.09.2020 13:38
    Дивний чоловік. У тебе у розпорядженні скільки гравців? Так проводь ротацію один матч грають одні, на інший випускай інших. Навіщо 2/3 команди з/п платити за те, що вони просто числяться у складі.
    Недавно он сказал, что у него в распоряжении 13 футболистов.
    https://www.youtube.com/watch?v=CeqAoXnLLrE
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 28.09.2020 13:40
    0
    Как говорят обычно не одна тренировка не заменить офф игр. Так вот больше играйте меньше тренируйтесь!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 28.09.2020 13:38
    0
    Дивний чоловік. У тебе у розпорядженні скільки гравців? Так проводь ротацію один матч грають одні, на інший випускай інших. Навіщо 2/3 команди з/п платити за те, що вони просто числяться у складі.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 28.09.2020 13:34
    0
    Эмоции, эмоции, эмоции.. Думаю, пожалел уже, что сказал. Никто не любит жалующихся и раздраженных.
    Ссылка
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