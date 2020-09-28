Виктор КОВАЛЕНКО: «Забей Шахтер раньше — было бы намного легче»

24-летний украинский полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко, ставший автором первого гола в ворота «Олимпика», подвел итоги поединка 4-го тура УПЛ (2:0).

«Тяжелый матч. «Олимпик» хорошо защищался большим количеством футболистов у своей штрафной, и вскрыть их оборону было трудно. Забей мы раньше, было бы намного легче. Мой гол? Ничего особенного. В этом эпизоде молодец Витя Корниенко — сделал хорошую передачу и вообще провел отличную игру. Я просто рад помочь команде добиться трех очков», — считает Коваленко.