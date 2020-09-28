Виктор КОВАЛЕНКО: «Забей Шахтер раньше — было бы намного легче»

Футболист «горняков» прокомментировал победу над донецким «Олимпиком» (2:0)

  • 28.09.2020 12:27
  • 342 просмотра
  • 2 комментария
Виктор КОВАЛЕНКО: «Забей Шахтер раньше — было бы намного легче»
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Коваленко

24-летний украинский полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко, ставший автором первого гола в ворота «Олимпика», подвел итоги поединка 4-го тура УПЛ (2:0).

«Тяжелый матч. «Олимпик» хорошо защищался большим количеством футболистов у своей штрафной, и вскрыть их оборону было трудно. Забей мы раньше, было бы намного легче. Мой гол? Ничего особенного. В этом эпизоде молодец Витя Корниенко — сделал хорошую передачу и вообще провел отличную игру. Я просто рад помочь команде добиться трех очков», — считает Коваленко.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 28.09.2020 12:43
    0
    До сих пор не пойму как там Мораес с двух метров не забил с Интером
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 28.09.2020 12:42
    0
    Согласен, а забей Мораес с Интером на 60й минуте и сравняй счёт, то могли бы и в финал выйти. Просто не фартило. Бывает, ниче. Это футбол
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 28.09.2020 12:43
    0
    До сих пор не пойму как там Мораес с двух метров не забил с Интером
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 28.09.2020 12:42
    0
    Согласен, а забей Мораес с Интером на 60й минуте и сравняй счёт, то могли бы и в финал выйти. Просто не фартило. Бывает, ниче. Это футбол
    Ссылка
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