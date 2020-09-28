Василий КОБИН: «У Миная один из самых маленьких бюджетов в УПЛ»

Но клуб вовремя платит зарплаты

  • 28.09.2020 10:52
  • 1529 просмотров
  • 5 комментариев
Василий КОБИН: «У Миная один из самых маленьких бюджетов в УПЛ»
© facebook.com/minajfootballclub

Наставник новичка УПЛ «Миная» Василий Кобин рассчитывает, что клуб не будет испытывать финансовых проблем, несмотря на небольшой бюджет.

«Мы надеемся долго быть в УПЛ. У нас нет богатых руководителей, но надеемся, что будут новые инвесторы, чтобы было полегче. Знаю, что клуб планируется на долгие годы, хотя мы знаем, какие команды мы потеряли в последние годы. Бюджет сейчас сбалансирован так, чтобы все было нормально».

«Если брать в целом, то в УПЛ, думаю, у нас один из самых маленьких бюджетов».

«Зарплаты платим вовремя, ребята не жалуются. Если брать УПЛ и Первую лигу, то в Первой одни убытки. Зарплаты, разъезды, переезды...а в УПЛ и ТВ, и реклама - полегче содержать клуб. Но больших зарплат мы платить не можем», - сказал Кобин.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
    seregka1991
    online
      seregka1991, 28.09.2020 12:18
    0
    Не то, чтобы я не верил в тренерские таланты Кобина, но тренера надо на годы посерьезнее.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 28.09.2020 12:10
    0
    От зараз трішки очок наберемо та почнемо гроші заробляти (зливаючи матчі за бабло) - тоді значно лекше буде. В першій лізі самим потрібно було платити іншим командам та суддям - одні збитки...
    Ссылка
    0933333333
    online
      0933333333, 28.09.2020 11:54
    +1
    Тренера нормального найти бы, вообще была бы красота
    Ссылка
    Павло Троян
      Павло Троян, 28.09.2020 11:31
    0
    Звідки йому відомо, які бюджети в інших клубів
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 28.09.2020 11:30
    0
    А шо ты хотел , Вася - минтай , это не тунец !
    Ссылка
    0933333333
    online
      0933333333, 28.09.2020 11:54
    +1
    Тренера нормального найти бы, вообще была бы красота
    Ссылка
    seregka1991
    online
      seregka1991, 28.09.2020 12:18
    0
    Не то, чтобы я не верил в тренерские таланты Кобина, но тренера надо на годы посерьезнее.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 28.09.2020 12:10
    0
    От зараз трішки очок наберемо та почнемо гроші заробляти (зливаючи матчі за бабло) - тоді значно лекше буде. В першій лізі самим потрібно було платити іншим командам та суддям - одні збитки...
    Ссылка
    Павло Троян
      Павло Троян, 28.09.2020 11:31
    0
    Звідки йому відомо, які бюджети в інших клубів
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 28.09.2020 11:30
    0
    А шо ты хотел , Вася - минтай , это не тунец !
    Ссылка
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