Василий КОБИН: «У Миная один из самых маленьких бюджетов в УПЛ»

Наставник новичка УПЛ «Миная» Василий Кобин рассчитывает, что клуб не будет испытывать финансовых проблем, несмотря на небольшой бюджет.

«Мы надеемся долго быть в УПЛ. У нас нет богатых руководителей, но надеемся, что будут новые инвесторы, чтобы было полегче. Знаю, что клуб планируется на долгие годы, хотя мы знаем, какие команды мы потеряли в последние годы. Бюджет сейчас сбалансирован так, чтобы все было нормально».

«Если брать в целом, то в УПЛ, думаю, у нас один из самых маленьких бюджетов».

«Зарплаты платим вовремя, ребята не жалуются. Если брать УПЛ и Первую лигу, то в Первой одни убытки. Зарплаты, разъезды, переезды...а в УПЛ и ТВ, и реклама - полегче содержать клуб. Но больших зарплат мы платить не можем», - сказал Кобин.