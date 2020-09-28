Виктор ЛЕОНЕНКО: «Фарт Динамо продолжается. Гент нужно проходить»

Эксперт считает, что киевляне должно выйти в группу Лиги чемпионов

  • 28.09.2020 10:08
  • 1635 просмотров
  • 11 комментариев
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Фарт Динамо продолжается. Гент нужно проходить»
© twitter.com/dynamokyiv

Эксперт Виктор Леоненко прокомментировал победу «Динамо» Киев в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Гента».

«Я по этой игре вообще ничего не понял. Здесь подарок сделал Безус. Два дурных гола, что хорошо, потому что фарт продолжается».

«Судить трудно, мячом владело «Динамо», но киевляне обязаны такой «Гент» проходить», - считает Леоненко.

Ответный матч состоится во вторник.

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Источник — Великий футбол

(6 голосов)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 28.09.2020 10:46
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 28.09.2020 10:23
    А нафіга про Венеру - там вже все сказано - поле на НСК Олімпійський хренове - розцяцьканим кротам не підходить. І взагалі в Україні тільки на Металісті поле, яке задовільняє Шахтар, з якого вони успішно з'їхали. Тепер у активному пошуку в Україні Камп-Ноу....
    А , трава плохая , не у этот соперник уже с 2008 у шахтёра трофеи крадет
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 28.09.2020 10:46
    0
    Вячеслав Самойлов, 28.09.2020 10:33
    Вот только странно, что о "хреновом поле на НСК" - говорят ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО фаны Динамо (может, они так жалуются на Шахтер?), правда, приписывая эти слова кому-то другому (кстати, СПЕЦИАЛИСТУ по полям клуба Шахтер, который ТАКИХ слов - не говорил.
    П.С. Эти ребята, что, надеются на наш "маразм", когда так других цитируют, или пытаются скрыть свой?...
    Я не фан Динамо. А те, що "СПЕЦИАЛИСТУ по полям клуба Шахтер" не сказав прямо - поле хренове - так це читається по тому скільки "недоліків" він назвав. Чомусь усі без винятку команди в Україні грають на тих полях, що є, а одному Шахтарю підходить тільки те поле, яке готують під них їхні агрономи...
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 28.09.2020 10:36
    -1
    yuryan, 28.09.2020 10:29
    Нагадай но кому там вчора дали «лівий» пенальті??? І той бідняги не забили 😅😅😅
    Вчора відскочили від Олімпіка, минулий тиждень ледь набрали 1 очко з рухом... а ти всьо триндиш
    Напоминаю, этот вчерашний пенальти - был "левый" только с точки зрения слепого (как он сам признался) ньюсмейкера этой новости от сайта 1927, а я здесь в другой ветке это уже доказал.
    Допускаю, что даже ВСЕ болельщики и фаны Динамо - тоже готовы на Библии присягнуть, что этот пенальти - был "левый". Но мы уже давно привыкли - все пенальти, которые ставят в пользу Динамо - правильные и справедливые, а все, что ставят в пользу Шахтера - "левые", вы ничего нового не сказали...
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    erty
    online
      erty, 28.09.2020 10:34
    0
    кстати фарт не последнее дело в футболе
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 28.09.2020 10:33
    -1
    Vbolivalnyk-Peter, 28.09.2020 10:23
    А нафіга про Венеру - там вже все сказано - поле на НСК Олімпійський хренове - розцяцьканим кротам не підходить. І взагалі в Україні тільки на Металісті поле, яке задовільняє Шахтар, з якого вони успішно з'їхали. Тепер у активному пошуку в Україні Камп-Ноу....
    Вот только странно, что о "хреновом поле на НСК" - говорят ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО фаны Динамо (может, они так жалуются на Шахтер?), правда, приписывая эти слова кому-то другому (кстати, СПЕЦИАЛИСТУ по полям клуба Шахтер, который ТАКИХ слов - не говорил.
    П.С. Эти ребята, что, надеются на наш "маразм", когда так других цитируют, или пытаются скрыть свой?...
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 28.09.2020 10:29
    -1
    ZAKARPATFAN, 28.09.2020 10:17
    Фарт продолжается то первой неудачи. Ведь удалять в каждом матче игроков соперника не будут
    Нагадай но кому там вчора дали «лівий» пенальті??? І той бідняги не забили 😅😅😅
    Вчора відскочили від Олімпіка, минулий тиждень ледь набрали 1 очко з рухом... а ти всьо триндиш
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 28.09.2020 10:23
    +2
    jekаfunny, 28.09.2020 10:18
    А у шахтёра кого удалили , что ДА там полудублем разобралось , или у АЗ ?
    Давай , я уже готов послушать жалкий скулёж про дождь , и Венеру в Фазе Меркурия , а зарядной поржать с тебя
    А нафіга про Венеру - там вже все сказано - поле на НСК Олімпійський хренове - розцяцьканим кротам не підходить. І взагалі в Україні тільки на Металісті поле, яке задовільняє Шахтар, з якого вони успішно з'їхали. Тепер у активному пошуку в Україні Камп-Ноу....
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 28.09.2020 10:18
    +2
    ZAKARPATFAN, 28.09.2020 10:17
    Фарт продолжается то первой неудачи. Ведь удалять в каждом матче игроков соперника не будут
    А у шахтёра кого удалили , что ДА там полудублем разобралось , или у АЗ ?
    Давай , я уже готов послушать жалкий скулёж про дождь , и Венеру в Фазе Меркурия , а зарядной поржать с тебя
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 28.09.2020 10:17
    +3
    По мнению этого алкаша и его соплеменников , Динамо каким то странным образом , каждый матча по 2-4 раза забивает случайные и дурные голы .
    В то же время , его солнцеликий шахтёр , с виртуозной , феерической игрой , через матч спасает очко в матчах с командами типо Руха, Олимпико ( не без помощи судейки)
    Может просто Витя бомбящий завистливый овощ на ставке ? А то как то странно получается не находите ?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 28.09.2020 10:17
    -8
    Фарт продолжается то первой неудачи. Ведь удалять в каждом матче игроков соперника не будут
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 28.09.2020 10:16
    +1
    Текст как-то по-дебильному написан. (С)
    Почему спорт юа пропустили мат в прямом эфире от кошатника?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 28.09.2020 10:17
    +3
    По мнению этого алкаша и его соплеменников , Динамо каким то странным образом , каждый матча по 2-4 раза забивает случайные и дурные голы .
    В то же время , его солнцеликий шахтёр , с виртуозной , феерической игрой , через матч спасает очко в матчах с командами типо Руха, Олимпико ( не без помощи судейки)
    Может просто Витя бомбящий завистливый овощ на ставке ? А то как то странно получается не находите ?
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 28.09.2020 10:23
    +2
    jekаfunny, 28.09.2020 10:18
    А у шахтёра кого удалили , что ДА там полудублем разобралось , или у АЗ ?
    Давай , я уже готов послушать жалкий скулёж про дождь , и Венеру в Фазе Меркурия , а зарядной поржать с тебя
    А нафіга про Венеру - там вже все сказано - поле на НСК Олімпійський хренове - розцяцьканим кротам не підходить. І взагалі в Україні тільки на Металісті поле, яке задовільняє Шахтар, з якого вони успішно з'їхали. Тепер у активному пошуку в Україні Камп-Ноу....
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 28.09.2020 10:18
    +2
    ZAKARPATFAN, 28.09.2020 10:17
    Фарт продолжается то первой неудачи. Ведь удалять в каждом матче игроков соперника не будут
    А у шахтёра кого удалили , что ДА там полудублем разобралось , или у АЗ ?
    Давай , я уже готов послушать жалкий скулёж про дождь , и Венеру в Фазе Меркурия , а зарядной поржать с тебя
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 28.09.2020 10:16
    +1
    Текст как-то по-дебильному написан. (С)
    Почему спорт юа пропустили мат в прямом эфире от кошатника?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 28.09.2020 10:46
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 28.09.2020 10:23
    А нафіга про Венеру - там вже все сказано - поле на НСК Олімпійський хренове - розцяцьканим кротам не підходить. І взагалі в Україні тільки на Металісті поле, яке задовільняє Шахтар, з якого вони успішно з'їхали. Тепер у активному пошуку в Україні Камп-Ноу....
    А , трава плохая , не у этот соперник уже с 2008 у шахтёра трофеи крадет
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 28.09.2020 10:46
    0
    Вячеслав Самойлов, 28.09.2020 10:33
    Вот только странно, что о "хреновом поле на НСК" - говорят ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО фаны Динамо (может, они так жалуются на Шахтер?), правда, приписывая эти слова кому-то другому (кстати, СПЕЦИАЛИСТУ по полям клуба Шахтер, который ТАКИХ слов - не говорил.
    П.С. Эти ребята, что, надеются на наш "маразм", когда так других цитируют, или пытаются скрыть свой?...
    Я не фан Динамо. А те, що "СПЕЦИАЛИСТУ по полям клуба Шахтер" не сказав прямо - поле хренове - так це читається по тому скільки "недоліків" він назвав. Чомусь усі без винятку команди в Україні грають на тих полях, що є, а одному Шахтарю підходить тільки те поле, яке готують під них їхні агрономи...
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 28.09.2020 10:34
    0
    кстати фарт не последнее дело в футболе
    Ссылка
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