Виктор ЛЕОНЕНКО: «Фарт Динамо продолжается. Гент нужно проходить»

Эксперт Виктор Леоненко прокомментировал победу «Динамо» Киев в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Гента».
«Я по этой игре вообще ничего не понял. Здесь подарок сделал Безус. Два дурных гола, что хорошо, потому что фарт продолжается».
«Судить трудно, мячом владело «Динамо», но киевляне обязаны такой «Гент» проходить», - считает Леоненко.
Ответный матч состоится во вторник.
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Источник — Великий футбол
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П.С. Эти ребята, что, надеются на наш "маразм", когда так других цитируют, или пытаются скрыть свой?...
Вчора відскочили від Олімпіка, минулий тиждень ледь набрали 1 очко з рухом... а ти всьо триндиш
Допускаю, что даже ВСЕ болельщики и фаны Динамо - тоже готовы на Библии присягнуть, что этот пенальти - был "левый". Но мы уже давно привыкли - все пенальти, которые ставят в пользу Динамо - правильные и справедливые, а все, что ставят в пользу Шахтера - "левые", вы ничего нового не сказали...
П.С. Эти ребята, что, надеются на наш "маразм", когда так других цитируют, или пытаются скрыть свой?...
Вчора відскочили від Олімпіка, минулий тиждень ледь набрали 1 очко з рухом... а ти всьо триндиш
Давай , я уже готов послушать жалкий скулёж про дождь , и Венеру в Фазе Меркурия , а зарядной поржать с тебя
Давай , я уже готов послушать жалкий скулёж про дождь , и Венеру в Фазе Меркурия , а зарядной поржать с тебя
В то же время , его солнцеликий шахтёр , с виртуозной , феерической игрой , через матч спасает очко в матчах с командами типо Руха, Олимпико ( не без помощи судейки)
Может просто Витя бомбящий завистливый овощ на ставке ? А то как то странно получается не находите ?
Почему спорт юа пропустили мат в прямом эфире от кошатника?
В то же время , его солнцеликий шахтёр , с виртуозной , феерической игрой , через матч спасает очко в матчах с командами типо Руха, Олимпико ( не без помощи судейки)
Может просто Витя бомбящий завистливый овощ на ставке ? А то как то странно получается не находите ?
Давай , я уже готов послушать жалкий скулёж про дождь , и Венеру в Фазе Меркурия , а зарядной поржать с тебя
Давай , я уже готов послушать жалкий скулёж про дождь , и Венеру в Фазе Меркурия , а зарядной поржать с тебя
Почему спорт юа пропустили мат в прямом эфире от кошатника?
П.С. Эти ребята, что, надеются на наш "маразм", когда так других цитируют, или пытаются скрыть свой?...
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