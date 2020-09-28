Виктор ЛЕОНЕНКО: «Фарт Динамо продолжается. Гент нужно проходить»

Эксперт Виктор Леоненко прокомментировал победу «Динамо» Киев в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Гента».

«Я по этой игре вообще ничего не понял. Здесь подарок сделал Безус. Два дурных гола, что хорошо, потому что фарт продолжается».

«Судить трудно, мячом владело «Динамо», но киевляне обязаны такой «Гент» проходить», - считает Леоненко.

Ответный матч состоится во вторник.