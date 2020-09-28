Тайсон заверил болельщиков: «Шахтер будет бороться за титул»

Игрок уверен, что команда не отстанет от лидеров

  • 28.09.2020 09:45
  • 1220 просмотров
  • 34 комментария
Тайсон заверил болельщиков: «Шахтер будет бороться за титул»
© twitter.com/fcshakhtar

«Шахтер» не без проблем обыграл «Олимпик» в 4-м туре УПЛ, а до того дважды потерял очки, однако хавбек команды Тайсон убежден, что в итоге команда будет бороться за титул.

«Сложная игра. В первом тайме не удавалось забить гол, но мы долго ждали этой победы и хорошо, что нам удалось ее одержать. Надеемся, что снова вернемся на выигрышный путь».

«Хочу поздравить весь коллектив, наших болельщиков, которые поддерживают нас сейчас на расстоянии. Вы можете быть уверены, что «Шахтер» будет бороться за титул», - сказал Тайсон.

Команда в четырех матчах набрала 8 пунктов.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(9 голосов)

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Комментарии
    AK_228
    online
      AK_228, 28.09.2020 10:47
    0
    erty, 28.09.2020 10:43
    4-е тура только сыграли..
    реал борется за 6 место, ливерпуль за 4-е, бавария за 7-е, псж за 7-е, ювентус за 3-е... все чемпионы в "борьбе"
    4-е тура,так тура
    Ливерпуль только сегодня играет 3 тур
    Бавария только два тура отыграла
    ПСЖ-5 туров отыграла и уже три победы подряд
    Ювентус только две игры отыграл
    а тут 4-е тура,непонятно о ком и о чем!
    Тем более, Шмоня, тем более
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 28.09.2020 10:47
    -1
    ZAKARPATFAN, 28.09.2020 10:44
    У всіх команд є проблеми по позиціям зараз, крім Баварії
    Згідний, одна позиція, ну дві максимум, але ж не пів команди
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 28.09.2020 10:45
    0
    ZAKARPATFAN, 28.09.2020 10:35
    А Лион за 11-е
    А в Британии негров линчуют.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 28.09.2020 10:44
    -2
    APL, 28.09.2020 10:42
    Ну блін яка ЛЧ, в ШД в складі половина пенсіонерів які не тягнуть всі 90 хв., + защита дно, + воротаря теж майже нема, + ваша молодь - це лише амбіції
    У всіх команд є проблеми по позиціям зараз, крім Баварії
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.09.2020 10:43
    0
    AK_228, 28.09.2020 10:38
    я привел факт того, что Шахтер как и остальные европейские чемпионы не очень удачно начали сезон..
    В преддверии участия в ЛЧ и факта потери, возможно временной, места для участия шотландцам это конечно пздц, вся наша троица много очков в этой кампании вряд ли наберет, хотя поглядим что за жребий будет
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 28.09.2020 10:43
    +1
    4-е тура только сыграли..
    реал борется за 6 место, ливерпуль за 4-е, бавария за 7-е, псж за 7-е, ювентус за 3-е... все чемпионы в "борьбе"
    4-е тура,так тура
    Ливерпуль только сегодня играет 3 тур
    Бавария только два тура отыграла
    ПСЖ-5 туров отыграла и уже три победы подряд
    Ювентус только две игры отыграл
    а тут 4-е тура,непонятно о ком и о чем!
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
      Dynamo_Cyprus, 28.09.2020 10:43
    0
    А почему опять вой с берегов Днепра!) Он же не сказал что выиграет титул, а будет бороться) А Пиварич вот говорил что выиграют, пистабол выходит?)
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 28.09.2020 10:42
    -1
    ZAKARPATFAN, 28.09.2020 10:39
    Ты реально дивишся на світ, а я реально, але з амбіціями та надіями на краще
    Ну блін яка ЛЧ, в ШД в складі половина пенсіонерів які не тягнуть всі 90 хв., + защита дно, + воротаря теж майже нема, + ваша молодь - це лише амбіції
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.09.2020 10:42
    +1
    AK_228, 28.09.2020 10:38
    ну да, минус 2 представителя это печально
    И традиционно на ранних стадиях
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
      Dynamo_Cyprus, 28.09.2020 10:41
    0
    erty, 28.09.2020 09:56
    боритесь,хорош языком трепаться!Кстати он уже решил и выбрал между баблом и папой?
    https://sport.ua/news/454997-yosip-pivarich-dinamo-vyigraet-chempionat-ukra
    iny-v-etom-sezone
    Вот тебе яркий пример тех кто языком трепает, и таких новостей немерянно))
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 28.09.2020 10:39
    -1
    APL, 28.09.2020 10:35
    да ладно, не парся, я не закарпатфан, я дивлюся реально на світ і розумію що відсотків 70 що ШД буде чемпіоном УПЛ
    честно говоря я не парюсь вообще, буду только рад если Шахтер победить в чемпионате в ожесточенной борьбе в последнем туре))
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 28.09.2020 10:39
    -1
    APL, 28.09.2020 10:35
    да ладно, не парся, я не закарпатфан, я дивлюся реально на світ і розумію що відсотків 70 що ШД буде чемпіоном УПЛ
    Ты реально дивишся на світ, а я реально, але з амбіціями та надіями на краще
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 28.09.2020 10:38
    -1
    dd dent, 28.09.2020 10:35
    Только ты чемпы назвал сродни участия в ЛЧ, а наши болотные уже в ЛЕ обосра представители
    ну да, минус 2 представителя это печально
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 28.09.2020 10:38
    -1
    dd dent, 28.09.2020 10:35
    Только ты чемпы назвал сродни участия в ЛЧ, а наши болотные уже в ЛЕ обосра представители
    я привел факт того, что Шахтер как и остальные европейские чемпионы не очень удачно начали сезон..
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.09.2020 10:35
    -1
    AK_228, 28.09.2020 10:33
    пля, та не прикалуйте, "борется"... 4-е тура только сыграли..
    реал борется за 6 место, ливерпуль за 4-е, бавария за 7-е, псж за 7-е, ювентус за 3-е... все чемпионы в "борьбе"
    Только ты чемпы назвал сродни участия в ЛЧ, а наши болотные уже в ЛЕ обосра представители
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 28.09.2020 10:35
    -2
    AK_228, 28.09.2020 10:33
    пля, та не прикалуйте, "борется"... 4-е тура только сыграли..
    реал борется за 6 место, ливерпуль за 4-е, бавария за 7-е, псж за 7-е, ювентус за 3-е... все чемпионы в "борьбе"
    да ладно, не парся, я не закарпатфан, я дивлюся реально на світ і розумію що відсотків 70 що ШД буде чемпіоном УПЛ
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 28.09.2020 10:35
    -1
    AK_228, 28.09.2020 10:33
    пля, та не прикалуйте, "борется"... 4-е тура только сыграли..
    реал борется за 6 место, ливерпуль за 4-е, бавария за 7-е, псж за 7-е, ювентус за 3-е... все чемпионы в "борьбе"
    А Лион за 11-е
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 28.09.2020 10:33
    +1
    APL, 28.09.2020 10:26
    ШД даже в чукрі зараз бореться за 3 місце а ти про ЛЧ, смішний, та в нього така мега защита, що боюсь як з Інтером буде постійно
    пля, та не прикалуйте, "борется"... 4-е тура только сыграли..
    реал борется за 6 место, ливерпуль за 4-е, бавария за 7-е, псж за 7-е, ювентус за 3-е... все чемпионы в "борьбе"
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 28.09.2020 10:32
    -1
    ZAKARPATFAN, 28.09.2020 10:30
    А ти глянь на якому місці Ліон зараз в чемпіонаті Франції.
    Та до чого тут Ліон???? Ти дивися на свою команду (тільки не через рожеві окуляри), ти молись щоб вони хоч в ЛЄ вийшли.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 28.09.2020 10:30
    0
    APL, 28.09.2020 10:26
    ШД даже в чукрі зараз бореться за 3 місце а ти про ЛЧ, смішний, та в нього така мега защита, що боюсь як з Інтером буде постійно
    А ти глянь на якому місці Ліон зараз в чемпіонаті Франції.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 28.09.2020 10:29
    +2
    конечно, а как иначе!? 4-е тура всего сыграно
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 28.09.2020 10:43
    +1
    4-е тура только сыграли..
    реал борется за 6 место, ливерпуль за 4-е, бавария за 7-е, псж за 7-е, ювентус за 3-е... все чемпионы в "борьбе"
    4-е тура,так тура
    Ливерпуль только сегодня играет 3 тур
    Бавария только два тура отыграла
    ПСЖ-5 туров отыграла и уже три победы подряд
    Ювентус только две игры отыграл
    а тут 4-е тура,непонятно о ком и о чем!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.09.2020 10:42
    +1
    AK_228, 28.09.2020 10:38
    ну да, минус 2 представителя это печально
    И традиционно на ранних стадиях
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 28.09.2020 10:33
    +1
    APL, 28.09.2020 10:26
    ШД даже в чукрі зараз бореться за 3 місце а ти про ЛЧ, смішний, та в нього така мега защита, що боюсь як з Інтером буде постійно
    пля, та не прикалуйте, "борется"... 4-е тура только сыграли..
    реал борется за 6 место, ливерпуль за 4-е, бавария за 7-е, псж за 7-е, ювентус за 3-е... все чемпионы в "борьбе"
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 28.09.2020 10:21
    +1
    ZAKARPATFAN, 28.09.2020 10:08
    Молодец Тайсон! Настоящий капитан команды! Надеюсь ты имел ввиду что Шахтер будет бороться за титул ЛЧ, потому что за титул чемпиона Украины это и коню понятно что будет.
    Путём развала Металлиста - сп..здили Тайсона и радуюца, кротоголовые.
    В копанках нипалучаеца футболистов выращивать, так они бразилов эксплуатируют на деньги украинцев за ЖКХ.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 28.09.2020 10:47
    0
    erty, 28.09.2020 10:43
    4-е тура только сыграли..
    реал борется за 6 место, ливерпуль за 4-е, бавария за 7-е, псж за 7-е, ювентус за 3-е... все чемпионы в "борьбе"
    4-е тура,так тура
    Ливерпуль только сегодня играет 3 тур
    Бавария только два тура отыграла
    ПСЖ-5 туров отыграла и уже три победы подряд
    Ювентус только две игры отыграл
    а тут 4-е тура,непонятно о ком и о чем!
    Тем более, Шмоня, тем более
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 28.09.2020 10:45
    0
    ZAKARPATFAN, 28.09.2020 10:35
    А Лион за 11-е
    А в Британии негров линчуют.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.09.2020 10:43
    0
    AK_228, 28.09.2020 10:38
    я привел факт того, что Шахтер как и остальные европейские чемпионы не очень удачно начали сезон..
    В преддверии участия в ЛЧ и факта потери, возможно временной, места для участия шотландцам это конечно пздц, вся наша троица много очков в этой кампании вряд ли наберет, хотя поглядим что за жребий будет
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
      Dynamo_Cyprus, 28.09.2020 10:43
    0
    А почему опять вой с берегов Днепра!) Он же не сказал что выиграет титул, а будет бороться) А Пиварич вот говорил что выиграют, пистабол выходит?)
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
      Dynamo_Cyprus, 28.09.2020 10:41
    0
    erty, 28.09.2020 09:56
    боритесь,хорош языком трепаться!Кстати он уже решил и выбрал между баблом и папой?
    https://sport.ua/news/454997-yosip-pivarich-dinamo-vyigraet-chempionat-ukra
    iny-v-etom-sezone
    Вот тебе яркий пример тех кто языком трепает, и таких новостей немерянно))
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 28.09.2020 10:30
    0
    APL, 28.09.2020 10:26
    ШД даже в чукрі зараз бореться за 3 місце а ти про ЛЧ, смішний, та в нього така мега защита, що боюсь як з Інтером буде постійно
    А ти глянь на якому місці Ліон зараз в чемпіонаті Франції.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.09.2020 10:21
    0
    ZAKARPATFAN, 28.09.2020 10:08
    Молодец Тайсон! Настоящий капитан команды! Надеюсь ты имел ввиду что Шахтер будет бороться за титул ЛЧ, потому что за титул чемпиона Украины это и коню понятно что будет.
    шахта когда посл раз из группы выходила то?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.09.2020 10:21
    0
    erty, 28.09.2020 09:56
    боритесь,хорош языком трепаться!Кстати он уже решил и выбрал между баблом и папой?
    смотря ск предложат
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 28.09.2020 10:16
    0
    ZAKARPATFAN, 28.09.2020 10:08
    Молодец Тайсон! Настоящий капитан команды! Надеюсь ты имел ввиду что Шахтер будет бороться за титул ЛЧ, потому что за титул чемпиона Украины это и коню понятно что будет.
    титул ЛЧ Ти з якої планети?
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 28.09.2020 10:16
    0
    ZAKARPATFAN, 28.09.2020 10:08
    Молодец Тайсон! Настоящий капитан команды! Надеюсь ты имел ввиду что Шахтер будет бороться за титул ЛЧ, потому что за титул чемпиона Украины это и коню понятно что будет.
    Ну він мав на увазі "Шахтар" Солігорськ - буде боротися за титул чемпіона Білорусії...
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 28.09.2020 10:07
    0
    Судя по тому, что Тайсон решил вернуться на родину, то он будет бороться за титул в Бразилии.
    Ссылка
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