Тайсон заверил болельщиков: «Шахтер будет бороться за титул»

«Шахтер» не без проблем обыграл «Олимпик» в 4-м туре УПЛ, а до того дважды потерял очки, однако хавбек команды Тайсон убежден, что в итоге команда будет бороться за титул.

«Сложная игра. В первом тайме не удавалось забить гол, но мы долго ждали этой победы и хорошо, что нам удалось ее одержать. Надеемся, что снова вернемся на выигрышный путь».

«Хочу поздравить весь коллектив, наших болельщиков, которые поддерживают нас сейчас на расстоянии. Вы можете быть уверены, что «Шахтер» будет бороться за титул», - сказал Тайсон.

Команда в четырех матчах набрала 8 пунктов.