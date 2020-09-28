Тайсон заверил болельщиков: «Шахтер будет бороться за титул»

«Шахтер» не без проблем обыграл «Олимпик» в 4-м туре УПЛ, а до того дважды потерял очки, однако хавбек команды Тайсон убежден, что в итоге команда будет бороться за титул.
«Сложная игра. В первом тайме не удавалось забить гол, но мы долго ждали этой победы и хорошо, что нам удалось ее одержать. Надеемся, что снова вернемся на выигрышный путь».
«Хочу поздравить весь коллектив, наших болельщиков, которые поддерживают нас сейчас на расстоянии. Вы можете быть уверены, что «Шахтер» будет бороться за титул», - сказал Тайсон.
Команда в четырех матчах набрала 8 пунктов.
Источник — ФК Шахтер Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
реал борется за 6 место, ливерпуль за 4-е, бавария за 7-е, псж за 7-е, ювентус за 3-е... все чемпионы в "борьбе"
4-е тура,так тура
Ливерпуль только сегодня играет 3 тур
Бавария только два тура отыграла
ПСЖ-5 туров отыграла и уже три победы подряд
Ювентус только две игры отыграл
а тут 4-е тура,непонятно о ком и о чем!
реал борется за 6 место, ливерпуль за 4-е, бавария за 7-е, псж за 7-е, ювентус за 3-е... все чемпионы в "борьбе"
4-е тура,так тура
Ливерпуль только сегодня играет 3 тур
Бавария только два тура отыграла
ПСЖ-5 туров отыграла и уже три победы подряд
Ювентус только две игры отыграл
а тут 4-е тура,непонятно о ком и о чем!
iny-v-etom-sezone
Вот тебе яркий пример тех кто языком трепает, и таких новостей немерянно))
реал борется за 6 место, ливерпуль за 4-е, бавария за 7-е, псж за 7-е, ювентус за 3-е... все чемпионы в "борьбе"
реал борется за 6 место, ливерпуль за 4-е, бавария за 7-е, псж за 7-е, ювентус за 3-е... все чемпионы в "борьбе"
реал борется за 6 место, ливерпуль за 4-е, бавария за 7-е, псж за 7-е, ювентус за 3-е... все чемпионы в "борьбе"
реал борется за 6 место, ливерпуль за 4-е, бавария за 7-е, псж за 7-е, ювентус за 3-е... все чемпионы в "борьбе"
реал борется за 6 место, ливерпуль за 4-е, бавария за 7-е, псж за 7-е, ювентус за 3-е... все чемпионы в "борьбе"
4-е тура,так тура
Ливерпуль только сегодня играет 3 тур
Бавария только два тура отыграла
ПСЖ-5 туров отыграла и уже три победы подряд
Ювентус только две игры отыграл
а тут 4-е тура,непонятно о ком и о чем!
реал борется за 6 место, ливерпуль за 4-е, бавария за 7-е, псж за 7-е, ювентус за 3-е... все чемпионы в "борьбе"
В копанках нипалучаеца футболистов выращивать, так они бразилов эксплуатируют на деньги украинцев за ЖКХ.
реал борется за 6 место, ливерпуль за 4-е, бавария за 7-е, псж за 7-е, ювентус за 3-е... все чемпионы в "борьбе"
4-е тура,так тура
Ливерпуль только сегодня играет 3 тур
Бавария только два тура отыграла
ПСЖ-5 туров отыграла и уже три победы подряд
Ювентус только две игры отыграл
а тут 4-е тура,непонятно о ком и о чем!
iny-v-etom-sezone
Вот тебе яркий пример тех кто языком трепает, и таких новостей немерянно))
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.