ВИДЕО. Пресс-конференция Мирчи Луческу перед матчем Лиги чемпионов

Сегодня в 16:30 начнется пресс-конференция наставника «Динамо» Мирчи Луческу перед ответным матчем плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Гента», который состоится во вторник.
Первая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу киевлян.
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Источник — Sport.ua
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