Манчестер Сити подписывает защитника за 68 миллионов

Португальская «Бенфика» объявила о продаже центрального защитника Рубена Диаша в состав «Манчестер Сити» за 68 миллионов евро.

23-летний игрок выступает в основе «Орлов» с 2017 года, провел 133 матча и забил 12 голов. «Сити» пока не объявил о подписании футболиста.

Ранее наставник Хосеп Гвардиола говорил, что клубу необходимо подписать защитника из-за проблем в обороне.

Одновременно с этим манчестерский клуб продал «Бенфике» защитника Николаса Отаменди за 15 миллионов.