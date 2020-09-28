Манчестер Сити подписывает защитника за 68 миллионов

Португальская «Бенфика» объявила о продаже центрального защитника Рубена Диаша в состав «Манчестер Сити» за 68 миллионов евро.
23-летний игрок выступает в основе «Орлов» с 2017 года, провел 133 матча и забил 12 голов. «Сити» пока не объявил о подписании футболиста.
Ранее наставник Хосеп Гвардиола говорил, что клубу необходимо подписать защитника из-за проблем в обороне.
Одновременно с этим манчестерский клуб продал «Бенфике» защитника Николаса Отаменди за 15 миллионов.
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Источник — Sky Sports
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