В матче 3-го тура чемпионата Испании по футболу «Севилья» на выезде обыграла «Кадис» со счетом 3:1.
«Кадис» – «Севилья» – 1:3
Голы: Сальви, 48 – де Йонг, 65, Эль-Хаддади, 90, Ракитич, 90+6.
Лучшие моменты матча Кадис - Севилья
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Ракитич (Севилья).
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Мунир Эль-Хаддади (Севилья).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Люк де Йонг (Севилья).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Сальви (Кадис).
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Источник — MEGOGO
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