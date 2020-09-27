МЕТРЕВЕЛИ: «После 23 очков отрыва Шахтеру тяжело настраиваться на УПЛ»

Футбольный эксперт пояснил проблемы донецкого клуба на старте чемпионата

  • 27.09.2020 23:36
  • 249 просмотров
  • 2 комментария
МЕТРЕВЕЛИ: «После 23 очков отрыва Шахтеру тяжело настраиваться на УПЛ»
© ФК Шахтер Донецк

Футбольный эксперт Михаил Метревели пояснил проблемы донецкого «Шахтера» на старте чемпионата Украины:

«После 23 очков отрыва в прошлом чемпионате Шахтеру тяжело настраиваться на игры УПЛ. При этом у Шахтера есть проблема в компонентах игры: выход из-под высокого прессинга. Шахтер плохо вступает в отбор, всегда ждет, когда соперник отдаст ему мяч. В чемпионате Украины это работает.

Игроки не отбирают активно. Хотелось бы более агрессивной игры в отборе. Когда команда прибавляет в этом компоненте, идет совсем другая игра. Я думаю, что эта ситуация временная. На длинной дистанции «Шахтер» будет сложно обыграть в чемпионате. Они выйдут из этого состояния, и молодежь должна помочь».

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Источник — Великий футбол

(4 голоса)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 28.09.2020 00:05
    0
    dima.krot, 28.09.2020 00:03
    Когда он начал спорить в Великом футболе с Леоненко в прямом эфире, Витя не сдержался и перешёл на мат. "Я тебе, бл*ть, говорю..." Я как услышал, думал, сдохну от смеха 😆😆😆
    Леоненко могут уволить после сегодняшней передачи. Он впервые говорил правду
    Ссылка
    dima.krot
    online
      dima.krot, 28.09.2020 00:03
    +1
    Когда он начал спорить в Великом футболе с Леоненко в прямом эфире, Витя не сдержался и перешёл на мат. "Я тебе, бл*ть, говорю..." Я как услышал, думал, сдохну от смеха 😆😆😆
    Ссылка
    dima.krot
    online
      dima.krot, 28.09.2020 00:03
    +1
    Когда он начал спорить в Великом футболе с Леоненко в прямом эфире, Витя не сдержался и перешёл на мат. "Я тебе, бл*ть, говорю..." Я как услышал, думал, сдохну от смеха 😆😆😆
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 28.09.2020 00:05
    0
    dima.krot, 28.09.2020 00:03
    Когда он начал спорить в Великом футболе с Леоненко в прямом эфире, Витя не сдержался и перешёл на мат. "Я тебе, бл*ть, говорю..." Я как услышал, думал, сдохну от смеха 😆😆😆
    Леоненко могут уволить после сегодняшней передачи. Он впервые говорил правду
    Ссылка
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