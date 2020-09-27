МЕТРЕВЕЛИ: «После 23 очков отрыва Шахтеру тяжело настраиваться на УПЛ»

Футбольный эксперт Михаил Метревели пояснил проблемы донецкого «Шахтера» на старте чемпионата Украины:

«После 23 очков отрыва в прошлом чемпионате Шахтеру тяжело настраиваться на игры УПЛ. При этом у Шахтера есть проблема в компонентах игры: выход из-под высокого прессинга. Шахтер плохо вступает в отбор, всегда ждет, когда соперник отдаст ему мяч. В чемпионате Украины это работает.

Игроки не отбирают активно. Хотелось бы более агрессивной игры в отборе. Когда команда прибавляет в этом компоненте, идет совсем другая игра. Я думаю, что эта ситуация временная. На длинной дистанции «Шахтер» будет сложно обыграть в чемпионате. Они выйдут из этого состояния, и молодежь должна помочь».