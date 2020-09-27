Удивил Европу. Украинский защитник отдал пять голевых передач за матч

Экс-защитник Колоса феерит в Европе

  • 27.09.2020 21:52
  • 5019 просмотров
  • 2 комментария
Удивил Европу. Украинский защитник отдал пять голевых передач за матч
© twitter

В 17-м туре чемпионата Литвы Судува на своем поле разгромила Ритеряй со счетом 7:1. Настоящим героем матча стал украинский защитник Евгений Ефремов.

Экс-игрок Колоса сделал пять голевых передач на своих партнеров, что позволило Судуве остаться лидером чемпионата.

Ефремов перешел в Судуву в августе 2020 года.

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Виталий Петровский, Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 27.09.2020 21:57
    +2
    Крут!
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    DidOk
    online
      DidOk, 27.09.2020 21:54
    +1
    👍👌✋🏐🇺🇦
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 27.09.2020 21:57
    +2
    Крут!
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 27.09.2020 21:54
    +1
    👍👌✋🏐🇺🇦
    Ссылка
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