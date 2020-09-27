Удивил Европу. Украинский защитник отдал пять голевых передач за матч

В 17-м туре чемпионата Литвы Судува на своем поле разгромила Ритеряй со счетом 7:1. Настоящим героем матча стал украинский защитник Евгений Ефремов.

Экс-игрок Колоса сделал пять голевых передач на своих партнеров, что позволило Судуве остаться лидером чемпионата.

Ефремов перешел в Судуву в августе 2020 года.