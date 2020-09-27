ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 сентября

В понедельник, 28 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
19:45. Чемпионат Англии. Фулхэм - Астон Вилла 2,86 - 3,30 - 2,61
22:00. Чемпионат Англии. Ливерпуль - Арсенал 1,50 - 4,70 - 6,40
21:45. Чемпионат Бельгии. Генк- Остенде 1,53 - 4,40 - 5,80
21:45. Чемпионат Италии. Болонья - Парма 1,96 - 3,70 - 3,90
ТЕННИС
12:00. Ролан Гаррос. Завацкая - Бертенс 4,70- 1,19
13:30. Ролан Гаррос. Свитолина - Грачева 1,13- 6,00
Виталий Петровский, Sport.ua
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