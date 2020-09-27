Десна – Рух. Мудрик выйдет в старте черниговского клуба

«Десна» и «Рух» сыграют в рамках матча четвертого тура Украинской Премьер-лиги. Встреча начнется в 19:30.
Тренеры назвали стартовые составы:
«Десна»: Паст — Конопля, Ермаков, Тамм, Мостовой — Мудрик, Огиря, Домбровский, Гуцуляк — Тотовицкий — Дегтярев.
Запасные: Литовка, Полегенько, Калитвинцев, Хлебас, Старенький, Будковский, Имереков, Западня, Шевцов.
«Рух»: Бандура — Копина, Дуць, Парамонов, Глига — Брикнер — Мысык, Кухарук, Мартынюк, Климчук — Кухаревич.
Запасные: Мысак, Белый, Калюжный, Русин, Заставный, И. Бойчук, Б. Бойчук, Эрнест, Козловский.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Десна» - «Рух».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.