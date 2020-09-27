Десна – Рух. Мудрик выйдет в старте черниговского клуба

Стали известны стартовые составы матча УПЛ

  • 27.09.2020 18:57
  • 595 просмотров
  • 1 комментарий
Десна – Рух. Мудрик выйдет в старте черниговского клуба
© ФК Десна. Михаил Мудрик

«Десна» и «Рух» сыграют в рамках матча четвертого тура Украинской Премьер-лиги. Встреча начнется в 19:30.

Тренеры назвали стартовые составы:

«Десна»: Паст — Конопля, Ермаков, Тамм, Мостовой — Мудрик, Огиря, Домбровский, Гуцуляк — Тотовицкий — Дегтярев.
Запасные: Литовка, Полегенько, Калитвинцев, Хлебас, Старенький, Будковский, Имереков, Западня, Шевцов.

«Рух»: Бандура — Копина, Дуць, Парамонов, Глига — Брикнер — Мысык, Кухарук, Мартынюк, Климчук — Кухаревич.
Запасные: Мысак, Белый, Калюжный, Русин, Заставный, И. Бойчук, Б. Бойчук, Эрнест, Козловский.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Десна» - «Рух».

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 27.09.2020 19:16
    -1
    Мудрик выйдет ? Вот это да ! А кто это ?
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