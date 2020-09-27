Теннисный лагерь от Фонда Элины Свитолиной: как это было

Фонд Элины Свитолиной организовал и провел детский лагерь ES Tennis Camp 2020. Мероприятие длилось неделю и проходило в Одессе. Sport.ua рассказывает об инициативе первой ракетки украинского тенниса.

В чем суть лагеря?

Фонд Элины Свитолиной проводит сборы для юных теннисистов уже второй год подряд. Если в 2019-м местом проведения был клуб «Виккорт» в Святопетровском, то в нынешнем году мероприятие состоялось в Одессе, на кортах Tennis Lawn Club.

Цель этих сборов – дать импульс в развитии лучших украинских теннисистов в возрасте до 12 лет. В течение недели они работали с командой тренеров, которые оценивали их способности и давали разнообразные упражнения, в том числе, и на морском побережье. Для поднятия соревновательного духа и просмотра игроков в нестандартных ситуациях, тренерский штаб в этом году провел и небольшой турнир.

В рамках ES Tennis Camp 2020 изначально планировалась поездка участников в одну из зарубежных теннисных академий, но эти планы сломались о пандемию коронавируса. Инициатором проведения сборов стала сама Элина Свитолина. По словам родителей Элины, такое желание появилось у нее, как только она вошла в топ-10. Инициатива нашла свою реализацию в виде создания Фонда, который, в свою очередь, сделал все, чтобы сборы состоялись в этом году.

Кто участники?

20 детей со всей Украины, 10 девочек и 10 мальчиков. Их отбирала экспертная группа Фонда, которую возглавила Алена Светова. Все эти игроки занимают высокие позиции в национальном рейтинге ФТУ, в возрасте до 12 лет. Каждый из них получил специальную анкету, которую впоследствии изучала экспертная группа. На основании ответов был произведен отбор 20 игроков.

Важный психологический нюанс: дети жили без родителей. Это сделано для того, чтобы они уже в этом возрасте начинали привыкать к самостоятельности, и развивали навык принимать быстрые решения в нестандартных ситуациях. Тем не менее, родители присутствовали во время тренировок и матчей. В конце сбора каждый из них получил досье на своего ребенка, в котором были методологические рекомендации от тренеров, заключения доктора и психолога.

Большинство родителей узнали о наборе в тренировочный лагерь на сайте Федерации тенниса Украины, на котором была изначально размещена информация о проведении тренировочного лагеря ES Tennis Camp 2020. Для детей это хороший шанс показать себя на новом уровне, ведь после 12 лет для достижения высоких результатов, необходимо выезжать за пределы Украины и играть международные турниры в Европе.

Двое лучших мальчиков и две лучшие девочки, по итогам сбора получат дополнительную помощь от Фонда Элины Свитолиной.

Кто тренеры?

Главный тренер – Алена Светова. В ее команде было еще пять тренеров по теннису: Максим Бакунин из Elite Tennis Club, спарринг-партнер Даяны Ястремской Сергей Забирко и детский тренер Нина Петренко. Кроме них, в команду входили Тамара Артынская и Алексей Жорняк.

Специалист по физической подготовке – призер чемпионатов мира и Европы по легкой атлетике среди юниоров Виктория Сахно. Помимо всех вышеперечисленных, в тренерский штаб также включены доктор Александр Марунчак и психолог Денис Чернин. Такой сплав молодости и опыта позволял максимально разнообразно подойти к тренировочному процессу.

Программа сборов

В течение недели игроки работали над физической формой, теннисными компонентами, тактикой и психологией, а также выполняли упражнения в игровой форме на морском побережье. Интересно, что утренние разминки всегда проходили в разных локациях. В день игроки проводили 2-3 тренировки на корте и одно теоретическое занятие. Грамотная логистика сборов позволяла всей команде добираться из отеля до клуба за 5 минут, а из клуба до моря – за 10. Все правила безопасности учитывались и соблюдались тренерским штабом. К слову, утро для всех начиналось с обязательного медосмотра – таковы реалии времени.

Организаторы также позаботились и о досуге участников: помимо прогулок к морю, дети получили возможность посетить и одесский дельфинарий. Это было не только культурное мероприятие для участников, но и возможность для тренеров посмотреть на игроков в бытовых ситуациях.

Немаловажную роль в этом тренировочном лагере отыграли и родители Элины Свитолиной. Они не только помогали в организационных вопросах, но и постоянно общались с родителями участников. Вопросов у тех было в достатке, а Михаил и Елена Свитолины никогда не отказывают в консультации и с удовольствием делятся накопленным опытом подготовки игрока топ-5 в мире.

Итоги тренировочного лагеря

В последний день сборов всех участников ожидала церемония награждения дипломами об участии, а также подарками от партнеров турнира – Wilson и Nike. Впрочем, главное достижение – полученные навыки и опыт в работе с высококвалифицированным тренерским штабом.

Во время финальной церемонии состоялась презентация протеиновых батончиков от Элины Свитолиной. Они получили название SvitFit. В составе только натуральные ингредиенты: сухофрукты, ягоды, орехи и рисовый протеин. Продукт не содержит сахара, консервантов и красителей. У батончиков есть 8 разных вкусов и скоро они поступят в продажу. 10% дохода будут поступать в бюджет Фонда Элины Свитолиной.