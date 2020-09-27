Зинченко в запасе Ман Сити на матч с Лестером

«Манчестер Сити» в рамках третьего тура АПЛ сыграет с «Лестером». Матч начнется в 18:30 по Киеву.
Украинец Александр Зинченко не попал в стартовый состав.
«Манчестерр Сити»: Эдерсон, Уокер, Гарсия, Аке, Менди, Родриго, Фернандиньо, Де Брюйне, Марез, Стерлинг, Фоден.
Запас: Стеффен, Зинченко, Ляпорт, Торррес, Делап, Дойл, Палмер.
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Источник — ФК Манчестер Сити
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