Зинченко в запасе Ман Сити на матч с Лестером

Украинец начнет матч на скамейке запасных

  • 27.09.2020 17:45
  • 248 просмотров
  • 1 комментарий
Зинченко в запасе Ман Сити на матч с Лестером
© twitter.com/mancity

«Манчестер Сити» в рамках третьего тура АПЛ сыграет с «Лестером». Матч начнется в 18:30 по Киеву.
Украинец Александр Зинченко не попал в стартовый состав.

«Манчестерр Сити»: Эдерсон, Уокер, Гарсия, Аке, Менди, Родриго, Фернандиньо, Де Брюйне, Марез, Стерлинг, Фоден.

Запас: Стеффен, Зинченко, Ляпорт, Торррес, Делап, Дойл, Палмер.

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Источник — ФК Манчестер Сити

(2 голоса)

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Комментарии
    Dinamo-fan
    online
      Dinamo-fan, 27.09.2020 17:53
    0
    А он вообще когда нибудь на поле выходит в последнее время? Вечно запасной. Не выдерживаешь конкуренции в Ман Сити - уходи.
    Ссылка
    Dinamo-fan
    online
      Dinamo-fan, 27.09.2020 17:53
    0
    А он вообще когда нибудь на поле выходит в последнее время? Вечно запасной. Не выдерживаешь конкуренции в Ман Сити - уходи.
    Ссылка
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