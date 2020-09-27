ВИДЕО. Парашутик через себя. Игрок Фейеноорда забил шедевральный гол

Защитник «Фейеноорда» Маркос Сенеси забил красивый мяч в третьем туре чемпионата Нидерландов против АДО Ден Хаг (4:2).
После навеса с углового защитник АДО выбил мяч, но он отлетел в сторону Сенеси, который в одно касание ударом с разворота поразил ворота соперников.
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Источник — Футбол 1/2/3
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