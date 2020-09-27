ВИДЕО. Парашутик через себя. Игрок Фейеноорда забил шедевральный гол

Маркос Сенеси стал автором яркого мяча

  • 27.09.2020 17:18
  • 1294 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Парашутик через себя. Игрок Фейеноорда забил шедевральный гол
© Twitter

Защитник «Фейеноорда» Маркос Сенеси забил красивый мяч в третьем туре чемпионата Нидерландов против АДО Ден Хаг (4:2).

После навеса с углового защитник АДО выбил мяч, но он отлетел в сторону Сенеси, который в одно касание ударом с разворота поразил ворота соперников. 

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 27.09.2020 17:24
    0
    Шикардос!
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 27.09.2020 17:24
    0
    Шикардос!
    Ссылка
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