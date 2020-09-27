Андрей Рублев стал чемпионом турнира в Гамбурге

22-летний российский теннисист Андрей Рублев обыграл Стефаноса Циципаса в финале грунтового турнира в Гамбурге.
Гамбург. Финал
Андрей Рублев (Россия) - Стефанос Циципас (Греция) - 6:4, 4:6, 7:5
Для Рублева это третий титул в сезоне. До этого он побеждал в Дохе и Аделаиде.
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Источник — Sport.ua
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