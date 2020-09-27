Йович останется в Реале. Ему дадут второй шанс

Мадридский «Реал», который на протяжении всего трансферного окна пытался избавиться от Луки Йовича, в итоге принял решение оставить сербского форварда.
Руководство «Реала» провело встречу с Йовичем, на котором сообщило о том, что даст игроку второй шанс. Серба попросили сосредоточиться на выступлениях за «Реал».
Йович перешел в «Реал» летом 2019 года за 60 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 2 гола и 2 ассиста в 27 матчах за мадридский клуб во всех турнирах.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — AS
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.