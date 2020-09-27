Йович останется в Реале. Ему дадут второй шанс

Сербский форвард проведет в Мадриде еще один сезон

  • 27.09.2020 14:27
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Йович останется в Реале. Ему дадут второй шанс
© ФК Реал Мадрид. Лука Йович

Мадридский «Реал», который на протяжении всего трансферного окна пытался избавиться от Луки Йовича, в итоге принял решение оставить сербского форварда.

Руководство «Реала» провело встречу с Йовичем, на котором сообщило о том, что даст игроку второй шанс. Серба попросили сосредоточиться на выступлениях за «Реал».

Йович перешел в «Реал» летом 2019 года за 60 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 2 гола и 2 ассиста в 27 матчах за мадридский клуб во всех турнирах.

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Источник — AS

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