Йович останется в Реале. Ему дадут второй шанс

Мадридский «Реал», который на протяжении всего трансферного окна пытался избавиться от Луки Йовича, в итоге принял решение оставить сербского форварда.

Руководство «Реала» провело встречу с Йовичем, на котором сообщило о том, что даст игроку второй шанс. Серба попросили сосредоточиться на выступлениях за «Реал».

Йович перешел в «Реал» летом 2019 года за 60 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 2 гола и 2 ассиста в 27 матчах за мадридский клуб во всех турнирах.