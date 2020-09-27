ФОТО. Сборная самых дорогих игроков испанской Ла Лиги

Совокупная стоимость команды оценивается в €786 миллионов

  • 27.09.2020 14:08
  • 785 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Сборная самых дорогих игроков испанской Ла Лиги
© ФК Барселона. Лионель Месси

Авторитетный портал Transfermakt представил символическую сборную чемпионата Испании по футболу, составленную из самых дорогих игроков на своих позициях.

Лидирует в списке самых дорогих футболистов аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси, который оценивается в €112 миллионов. На втором месте расположился французский нападающий «блаугранас» Антуан Гризманн — €96 миллионов. Третье место делят атакующий полузащитник «Реала» Эден Азар и вратарь «Атлетико» Ян Облак — по €80 миллионов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Vincent78
    online
      Vincent78, 27.09.2020 14:31
    0
    Ого, Атлетико! А еще совсем недавно был на грани выживания
    Ссылка
    Vincent78
    online
      Vincent78, 27.09.2020 14:31
    0
    Ого, Атлетико! А еще совсем недавно был на грани выживания
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности