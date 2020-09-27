ФОТО. Сборная самых дорогих игроков испанской Ла Лиги

Авторитетный портал Transfermakt представил символическую сборную чемпионата Испании по футболу, составленную из самых дорогих игроков на своих позициях.
Лидирует в списке самых дорогих футболистов аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси, который оценивается в €112 миллионов. На втором месте расположился французский нападающий «блаугранас» Антуан Гризманн — €96 миллионов. Третье место делят атакующий полузащитник «Реала» Эден Азар и вратарь «Атлетико» Ян Облак — по €80 миллионов.
Источник — Instagram
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