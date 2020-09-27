Динамо и Гент рассудят поляки

Главным арбитром встречи назначен Шимон Марциняк

  • 27.09.2020 13:52
  • 710 просмотров
  • 29 комментариев
Динамо и Гент рассудят поляки
© ФК Динамо Киев. Шимон Марциняк

Комитет арбитров УЕФА опубликовал судейские назначения на ответные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона 2020/2021.

Поединок «Динамо» — «Гент», который состоится во вторник, 29 сентября, на НСК «Олимпийский» (начало — в 22:00 по киевскому времени), будет обслуживать судейская бригада из Польши во главе с Шимоном Марциняком.

39-летнему рефери будут помогать его соотечественники - ассистенты Павел Сокольнички и Томаш Листкевич. Четвертый арбитр — Павел Рачковский (Польша).

Арбитр VAR — Павел Гиль (Польша), ассистент арбитра VAR — Томаш Квятковски (Польша).

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Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
    AK_228
    online
      AK_228, 27.09.2020 14:59
    0
    Frank Piter, 27.09.2020 14:57
    Пидр, ты уже напрыгался на чеченском х...е с Тимофиюком?
    Тебе точно интересно быть клоуном или тебя заставляют!? Давай два-три смайла в сообщении как знак
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 27.09.2020 14:58
    0
    Syrok-oxlx, 27.09.2020 14:54
    Та шо там розсуджувати,давай в группу к Баварии,Интеру там и посмотрим чего стоит Луческу и т д
    Пусть сначала добьют обескровленный Гент. А то как-то не комильфо казати ГОП, покы нэ перескочиш
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 27.09.2020 14:57
    0
    Syrok-oxlx, 27.09.2020 14:56
    В прошлом туре был Рух. А тело вонючее засохни
    А Интер, долб...еб, в третьей корзине.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.09.2020 14:57
    -1
    Frank Piter, 27.09.2020 14:51
    Во львовских командах запутался. Ничья с великим Винниками. Это меняет дело.
    Да, Заря забило пять в первом тайме той команде, которой динамо с игры забрило лишь на 87-й. Ты это имел ввиду!?
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    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 27.09.2020 14:57
    -1
    AK_228, 27.09.2020 14:54
    Ооооо.... не могу сказать что от чистого сердца, но выздоравливай... твоя тупость прогрессирует с огромной скоростью.. ещё немного и Семерамида догонишь
    Пидр, ты уже напрыгался на чеченском х...е с Тимофиюком?
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 27.09.2020 14:56
    0
    Frank Piter, 27.09.2020 14:47
    Кстати, там Заря уже 5 в первом тайме закинула убожеству с которым вы одно очко на силу взяли в прошлом туре
    В прошлом туре был Рух. А тело вонючее засохни
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 27.09.2020 14:56
    -1
    Syrok-oxlx, 27.09.2020 14:54
    Та шо там розсуджувати,давай в группу к Баварии,Интеру там и посмотрим чего стоит Луческу и т д
    Деб...л, Интер в третьей корзине, с Динамо. А вот Копанке Баварию и Интер было бы отлично
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.09.2020 14:54
    -1
    Frank Piter, 27.09.2020 14:51
    Во львовских командах запутался. Ничья с великим Винниками. Это меняет дело.
    Ооооо.... не могу сказать что от чистого сердца, но выздоравливай... твоя тупость прогрессирует с огромной скоростью.. ещё немного и Семерамида догонишь
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 27.09.2020 14:54
    0
    Та шо там розсуджувати,давай в группу к Баварии,Интеру там и посмотрим чего стоит Луческу и т д
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 27.09.2020 14:51
    -1
    Во львовских командах запутался. Ничья с великим Винниками. Это меняет дело.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.09.2020 14:51
    -1
    Frank Piter, 27.09.2020 14:47
    Кстати, там Заря уже 5 в первом тайме закинула убожеству с которым вы одно очко на силу взяли в прошлом туре
    Надеюсь ты вспомнил, кто с кем играл в прошлом туре... иначе печаль
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 27.09.2020 14:50
    0
    Frank Piter, 27.09.2020 14:46
    Так шуба со слов Forever_young_12 УЖЕ ЛЕЖИТ В СУДЕЙСКОЙ Через 1,5 часа туда зайдет судейка игры Копанка-Олимпик.
    Если на 8-е марта твоей маме на кухне оставили цветы и ты туда зашёл, что возьмёшь их себе, лишь потому что ты туда зашёл??
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.09.2020 14:49
    -1
    Frank Piter, 27.09.2020 14:47
    Кстати, там Заря уже 5 в первом тайме закинула убожеству с которым вы одно очко на силу взяли в прошлом туре
    Слушай, ну ты уже дважды дебил... причём на одной ветке
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.09.2020 14:48
    -1
    Forever_young_12, 27.09.2020 14:46
    Трындец! Как можно с куриным умом лезть на футбольный сайт??? Есть же сайты домохозяек
    Ну хотел поюморить, не получилось.. сделаем скидку, у него и до этого из «смешного» только куча смайлов в сообщении
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 27.09.2020 14:47
    -1
    Кстати, там Заря уже 5 в первом тайме закинула убожеству с которым вы одно очко на силу взяли в прошлом туре
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.09.2020 14:47
    -1
    Frank Piter, 27.09.2020 14:46
    Так шуба со слов Forever_young_12 УЖЕ ЛЕЖИТ В СУДЕЙСКОЙ Через 1,5 часа туда зайдет судейка игры Копанка-Олимпик.
    зря ты уколы утром пропустил... ты бы не «нагнетал» ибо ситуацию в которой ты сделал себя дебилом, не исправишь
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 27.09.2020 14:46
    -1
    AK_228, 27.09.2020 14:44
    Братья по уму... Шпрот и Серж Пидр
    Пидр, ты опять все напутал. Шубу положили уже, а ты пидр опять обосралсо
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 27.09.2020 14:46
    0
    AK_228, 27.09.2020 14:44
    Братья по уму... Шпрот и Серж Пидр
    Трындец! Как можно с куриным умом лезть на футбольный сайт??? Есть же сайты домохозяек
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 27.09.2020 14:46
    -1
    AK_228, 27.09.2020 14:43
    !? С юмором у тебя конечно проблемы
    Так шуба со слов Forever_young_12 УЖЕ ЛЕЖИТ В СУДЕЙСКОЙ Через 1,5 часа туда зайдет судейка игры Копанка-Олимпик.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.09.2020 14:44
    -1
    Forever_young_12, 27.09.2020 14:30
    Баран, ты вообще соображаешь что высераешь в комментах
    Протри зеньки и прочитай внимательно топик. При чём здесь Шахта??
    Ты уже становишься таким- же тупым как Шпрот. Если ты и дальше будешь тупить, то пожалуй я буду игнорить тебя - ТУПОСТЬ заразительна
    Братья по уму... Шпрот и Серж Пидр
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 27.09.2020 14:25
    +2
    Forever_young_12, 27.09.2020 14:23
    Добро пожаловать в Киев пан Шимон Марциняк. Вас уже ждёт красивая норковая шуба в судейской комнате на Олимпийском.
    Так сейчас Копанка играть будет. Спалился ты, полудурок, шубу подкинули уже чтобы Олимпик обыграть
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.09.2020 14:59
    0
    Frank Piter, 27.09.2020 14:57
    Пидр, ты уже напрыгался на чеченском х...е с Тимофиюком?
    Тебе точно интересно быть клоуном или тебя заставляют!? Давай два-три смайла в сообщении как знак
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 27.09.2020 14:58
    0
    Syrok-oxlx, 27.09.2020 14:54
    Та шо там розсуджувати,давай в группу к Баварии,Интеру там и посмотрим чего стоит Луческу и т д
    Пусть сначала добьют обескровленный Гент. А то как-то не комильфо казати ГОП, покы нэ перескочиш
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 27.09.2020 14:57
    0
    Syrok-oxlx, 27.09.2020 14:56
    В прошлом туре был Рух. А тело вонючее засохни
    А Интер, долб...еб, в третьей корзине.
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 27.09.2020 14:56
    0
    Frank Piter, 27.09.2020 14:47
    Кстати, там Заря уже 5 в первом тайме закинула убожеству с которым вы одно очко на силу взяли в прошлом туре
    В прошлом туре был Рух. А тело вонючее засохни
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 27.09.2020 14:54
    0
    Та шо там розсуджувати,давай в группу к Баварии,Интеру там и посмотрим чего стоит Луческу и т д
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 27.09.2020 14:50
    0
    Frank Piter, 27.09.2020 14:46
    Так шуба со слов Forever_young_12 УЖЕ ЛЕЖИТ В СУДЕЙСКОЙ Через 1,5 часа туда зайдет судейка игры Копанка-Олимпик.
    Если на 8-е марта твоей маме на кухне оставили цветы и ты туда зашёл, что возьмёшь их себе, лишь потому что ты туда зашёл??
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 27.09.2020 14:46
    0
    AK_228, 27.09.2020 14:44
    Братья по уму... Шпрот и Серж Пидр
    Трындец! Как можно с куриным умом лезть на футбольный сайт??? Есть же сайты домохозяек
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 27.09.2020 14:43
    0
    Frank Piter, 27.09.2020 14:37
    Так шуба УЖЕ ЖДЕТ В СУДЕЙСКОЙ. Это твои слова, дол...еб.
    Может у тебя диагноз: бесконечная детская тупость??
    Ссылка
    Мария Потапчук
      Мария Потапчук, 27.09.2020 14:17
    0
    Ой, не туди написала Пробачте!
    Ссылка
    Мария Потапчук
      Мария Потапчук, 27.09.2020 14:16
    0
    "Лімо" та Копитько думали бізнес проект прибутковий зробити))) А зробили посміховисько для всієї України. На чужому горі щастя не буде! Будете з Вересом в наступному році грати в Першій лізі!
    Ссылка
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