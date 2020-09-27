Динамо и Гент рассудят поляки

Комитет арбитров УЕФА опубликовал судейские назначения на ответные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона 2020/2021.

Поединок «Динамо» — «Гент», который состоится во вторник, 29 сентября, на НСК «Олимпийский» (начало — в 22:00 по киевскому времени), будет обслуживать судейская бригада из Польши во главе с Шимоном Марциняком.

39-летнему рефери будут помогать его соотечественники - ассистенты Павел Сокольнички и Томаш Листкевич. Четвертый арбитр — Павел Рачковский (Польша).

Арбитр VAR — Павел Гиль (Польша), ассистент арбитра VAR — Томаш Квятковски (Польша).