Наставник сборной Польши заразился коронавирусом

Польский футбольный союз официально сообщил о том, что главный тренер национальной сборной Ежи Бжечек заразился коронавирусом:
«Тесты на коронавирус, проведенные у тренера сборной Польши Ежи Бжечека, дали положительный результат. Позже специалист был отправлен на карантин в соответствии с действующими санитарными правилами», - гласит заявление Польского футбольного союза.
Напомним, Бжечек возглавляет сборную Польши с лета 2018 года.
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Источник — Twitter
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