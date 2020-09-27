Наставник сборной Польши заразился коронавирусом

Польский футбольный союз официально сообщил о том, что главный тренер национальной сборной Ежи Бжечек заразился коронавирусом:

«Тесты на коронавирус, проведенные у тренера сборной Польши Ежи Бжечека, дали положительный результат. Позже специалист был отправлен на карантин в соответствии с действующими санитарными правилами», - гласит заявление Польского футбольного союза.

Напомним, Бжечек возглавляет сборную Польши с лета 2018 года.