Наставник сборной Польши заразился коронавирусом

Ежи Бжечек сдал положительный тест на Covid-19

  • 27.09.2020 13:45
  • 252 просмотра
  • 1 комментарий
Наставник сборной Польши заразился коронавирусом
© twitter.com/pzpn_pl

Польский футбольный союз официально сообщил о том, что главный тренер национальной сборной Ежи Бжечек заразился коронавирусом:

«Тесты на коронавирус, проведенные у тренера сборной Польши Ежи Бжечека, дали положительный результат. Позже специалист был отправлен на карантин в соответствии с действующими санитарными правилами», - гласит заявление Польского футбольного союза.

Напомним, Бжечек возглавляет сборную Польши с лета 2018 года.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    predominator
      predominator, 27.09.2020 14:10
    0
    Ну и что? К чему эта новость?
    Ссылка
    predominator
      predominator, 27.09.2020 14:10
    0
    Ну и что? К чему эта новость?
    Ссылка
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