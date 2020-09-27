ФОТО. Милевский наблюдает за матчами Динамо по телевизору

В матче 25-го тура чемпионата Беларуси лидер БАТЭ довольно неожиданно проиграл «Динамо» Брест на своем поле - 2:4. В составе Динамо весь матч провел Евгений Хачериди. А вот Артем Милевский вновь отсутствовал даже в заявке на матч.
Он смотрел матч своей команды по телевизору.
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Виталий Петровский, Sport.ua
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