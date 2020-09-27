ФОТО. Милевский наблюдает за матчами Динамо по телевизору

Украинец не играет в чемпионате

  • 27.09.2020 10:59
  • 1605 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Милевский наблюдает за матчами Динамо по телевизору
© Instagram

В матче 25-го тура чемпионата Беларуси лидер БАТЭ довольно неожиданно проиграл «Динамо» Брест на своем поле - 2:4. В составе Динамо весь матч провел Евгений Хачериди. А вот Артем Милевский вновь отсутствовал даже в заявке на матч.

Он смотрел матч своей команды по телевизору.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohhh i jariwka bila🤟🤪,lublu svoi kollektiv,nesmotria ne na chto!!!❤️🔵⚪️🤝

Публикация от timi1010 (@timi1010)

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Виталий Петровский, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 27.09.2020 11:53
    0
    umnuy2, 27.09.2020 11:20
    Судя по детскому алфавиту слева миля разведеночку чпокает
    Не факт. Артем сам постоянно совершенствуется.
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 27.09.2020 11:39
    0
    А коллектив тебя? Такой не факт..
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 27.09.2020 11:20
    +1
    Судя по детскому алфавиту слева миля разведеночку чпокает
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 27.09.2020 11:20
    +1
    Судя по детскому алфавиту слева миля разведеночку чпокает
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 27.09.2020 11:53
    0
    umnuy2, 27.09.2020 11:20
    Судя по детскому алфавиту слева миля разведеночку чпокает
    Не факт. Артем сам постоянно совершенствуется.
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 27.09.2020 11:39
    0
    А коллектив тебя? Такой не факт..
    Ссылка
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