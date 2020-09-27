Остап МАРКЕВИЧ: «Какой тренер откажется от усиления состава?»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич рассказал о задачах команды в текущем сезоне.

— У «Мариуполя» семь очков после четырех туров и третье место в таблице. Довольны стартом чемпионата?

— Считаю, что старт чемпионата получился довольно хорошим. Мы постараемся и дальше реализовывать направление, которое выбрали. Думаю, что ребята уже лучше воспринимают наши требования и воплощают их после теории и тренировок на футбольном поле. Так что будем двигаться в том же направлении.

— На сколько процентов вы уже видите команду, которую хотите построить в «Мариуполе»?

— Не люблю оценивать и говорить о цифрах. Самое главное, чтобы у ребят была уверенность, чтобы несмотря на молодость, они становились бойцами, закаляли характер в матчах на высоком уровне.

— Какие задачи стоят перед «Мариуполем» в новом чемпионате?

— Мы их не скрываем. Речь идет о том, чтобы занять место, которое позволит команде пробиться в еврокубки.

— «Мариуполю» еще необходимо усиление состава?

— Какой тренер откажется от того, чтобы усилить свою команду… Конечно, мы не против. Но мы довольны и ребятами, которые сейчас есть в нашей команде. Если же говорить о позициях, то мы бы рассмотрели возможность усилить опорную зону, фланги команды.