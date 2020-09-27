В поединке 2-го тура чемпионата Италии по футболу «Сампдория» дома проиграла «Беневенто» со счетом 2:3.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Сампдория» — «Беневенто» — 2:3
Голы: Квальярелла, 8, Колли, 18 — Дабо, 33, Калдирола, 72, Летиция, 88
Лучшие моменты матча Сампдория - Беневенто
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Гаэтано Летиция (Беневенто).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Лука Калдирола (Беневенто).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Бриан Дабо (Беневенто).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Омар Колли (Сампдория).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Фабио Квальярелла (Сампдория).
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Источник — YouTube
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