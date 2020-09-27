2-й тур
Сампдория
2:3
Беневенто
26.09.2020, FT

Сампдория — Беневенто — 2:3. Видео голов и обзор матча

Генуэзский клуб потерпел поражение в поединке второго тура Серии А

  • 27.09.2020 09:43
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Сампдория — Беневенто — 2:3. Видео голов и обзор матча
© ФК Сампдория

В поединке 2-го тура чемпионата Италии по футболу «Сампдория» дома проиграла «Беневенто» со счетом 2:3.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Сампдория» — «Беневенто» — 2:3
Голы: Квальярелла, 8, Колли, 18 — Дабо, 33, Калдирола, 72, Летиция, 88

Лучшие моменты матча Сампдория - Беневенто
88' ГОЛ ! Мяч забил Гаэтано Летиция (Беневенто).
72' ГОЛ ! Мяч забил Лука Калдирола (Беневенто).
33' ГОЛ ! Мяч забил Бриан Дабо (Беневенто).
18' ГОЛ ! Мяч забил Омар Колли (Сампдория).
8' ГОЛ ! Мяч забил Фабио Квальярелла (Сампдория).
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Источник — YouTube

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