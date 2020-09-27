Олимпик завершил подготовку к матчу с Шахтером

В субботу, 26-го сентября, донецкий «Олимпик» закрыл цикл подготовки к матчу против «Шахтера» вечерней предматчевой тренировкой.

Команда готовится к поединку 4-го тура в полном составе. Травмированных и дисквалифицированных нет. Не изменяя традиции, основной акцент предматчевого занятия тренерский штаб сделал на тактических перестроениях и отработке стандартных положений.

В воскресенье подопечных Климовского ожидает утренняя прогулка и теоретическое занятие, после чего олимпийцы отправятся непосредственно на поединок.

Матч «Шахтер» — «Олимпик» состоится в воскресенье, 27-го сентября, на стадионе НСК «Олимпийский». Время начала — 17:00.