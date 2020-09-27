В поединке 2-го тура чемпионата Германии по футболу «Шальке» дома проиграл «Вердеру» со счетом 1:3. Футболист гостей Никлас Фуллкруг отметился хет-триком.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Шальке» — «Вердер» — 1:3
Голы: Ут, 90 — Фуллкруг, 22, 37, 59, с пенальти
Лучшие моменты матча Шальке - Вердер
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Марк Ут (Шальке).
|59'
|ГОЛ ! С пенальти забил Никлас Фуллкруг (Вердер).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Никлас Фуллкруг (Вердер).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Никлас Фуллкруг (Вердер).
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Источник — Sport.ua
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