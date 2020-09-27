В поединке 2-го тура чемпионата Италии «Лацио» обыграл «Кальяри» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
Лучшие моменты матча Кальяри - Лацио
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Лаццари (Лацио).
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Источник — YouTube
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