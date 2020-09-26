Победа в пользу Шахтера. Динамо Брест с Хачериди обыграло БАТЭ

В матче 25-го тура чемпионата Беларуси лидер БАТЭ довольно неожиданно проиграл «Динамо» Брест на своем поле.
При счете 2:2 брестчане, в составе которых весь матч отыграл Евгений Хачериди, успели забить два гола в компенсированное время.
Эта победа идет в пользу «Шахтера» Солигорск Романа Григорчука, который в воскресенье в случае победы догонит БАТЭ по количеству набранных очков.
Чемпионат Беларуси. 25-й тур.
БАТЭ - Динамо Брест 2:4
Голы: Нехайчик, 70, Милич, 79 - Седько, 5, Савицкий, 49, Кривец, 90+1, 90+3
Источник — Sport.ua
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