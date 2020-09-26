ВИДЕО. Дай пять. Нападающий Шахтера Вьюнник забил пять мячей Олимпику

Подрастает талантливая молодежь

  • 26.09.2020 21:37
  • 1657 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Дай пять. Нападающий Шахтера Вьюнник забил пять мячей Олимпику
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Донецкий «Шахтер» U-21 разгромил «Олимпик» U-21 в матче 4-го тура чемпионата Украины среди команд U-21. Нападающий «горняков» Богдан Вьюнник забил 5 голов.

«Шахтер» U-21 - «Олимпик» U-21 - 8:0
Голы: Вьюнник, 8, 24, 49, 63, 67; Судаков, 16; Шостак, 57, Гончарук, 69.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 26.09.2020 21:44
    0
    Вот это я понимаю. Красавец!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 26.09.2020 21:44
    0
    Вот это я понимаю. Красавец!
    Ссылка
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