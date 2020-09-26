ВИДЕО. Дай пять. Нападающий Шахтера Вьюнник забил пять мячей Олимпику

Донецкий «Шахтер» U-21 разгромил «Олимпик» U-21 в матче 4-го тура чемпионата Украины среди команд U-21. Нападающий «горняков» Богдан Вьюнник забил 5 голов.
«Шахтер» U-21 - «Олимпик» U-21 - 8:0
Голы: Вьюнник, 8, 24, 49, 63, 67; Судаков, 16; Шостак, 57, Гончарук, 69.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Шахтер Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.