Пока запасной. Лунин - в резерве Реала на матч Ла Лиги

На старте сезона чемпионата Испании основным вратарем «Реала» остается Тибо Куртуа, поэтому Андрей Лунин пока вынужден быть в запасе.
Сегодня Лунин начнет матч с «Бетисом» на лавке запасных.
Старт в 22:00.
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Источник — Sport.ua
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